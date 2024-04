La lectura en la vida cotidiana

“La lectura para mí es ese puente entre nuestra imaginación y la realidad; adentrarnos en las páginas de un libro no sólo contribuye a liberar estrés, sino también a formar nuevos conocimientos, pensamientos críticos, disminuir la ansiedad y un sinfín de beneficios positivos.

Si tengo que hablar de la conexión entre la lectura y la vida, hablando desde un punto de vista netamente personal, diría que es mi principal desconexión al mundo digital, y un principal factor contribuyente en la salud mental, aspecto que considero fundamental y necesario en el día a día: un ser físicamente saludable pero mentalmente decaído no es un individuo estable, no presenta ese balance tan importante en todo lo que complementa el cuerpo y el existir de un humano.

Nos encontramos con todos los contras que ha acarreado la era digital, la inmediatez de la vida cotidiana y la constante necesidad de estar conectados a la red y a los dispositivos móviles. Las interrupciones imprevistas del mundo virtual, como quedarnos sin batería y sin señal, genera ansiedad, estrés o molestias ¿pero por qué no tomamos un libro y dedicamos esos instantes a la lectura?.

Para mí, uno de los mayores placeres es seleccionar un libro, abrirlo, sentir el olor del papel y la textura de las hojas bajo mis dedos. Siento que leer un libro en físico me marca de cierta manera, dejando una parte de cada uno en mí, ¿no es interesante cómo la percepción personal de un texto afecta en distintas formas a cada persona? Otro aspecto que me hace engancharme a ellos, es el misterio en cómo terminará, en cómo se desarrollará la trama o sencillamente, qué me enseñará al final.

El primer libro que me marcó, que leí estando pequeña, fue Bajo La Misma Estrella de John Green; quiénes lo han leído (y si no lo han hecho, los invito a desconectarse de su mundo exterior y conectarse con esta hermosa lectura) sabrán que cuenta con un valor emocional muy grande, en especial, para los que hemos perdido un ser querido o alguien que hayamos amado. Sintetizo, la protagonista se aferra a sus esperanzas y a sus sueños a través de la lectura, brindándole fuerzas a pesar de su enfermedad terminal.

Si bien, nada es perfecto, soy una persona que se desconcentra con mucha facilidad, pero hay apps como Sanvello, creada por profesionales de la salud mental, que ofrece una variedad de herramientas para la vida cotidiana.

Con esta aplicación podemos establecer metas, programar tiempo cada día para dedicarlo a la salud mental, y si estamos en consonancia con la lectura, como actividad enriquecedora, esta es un ideal instrumento, que puede permitir incluso, descubrir el poder de la imaginación, separado de los contextos altamente marcados por los estereotipos.

