Catherine Fulop reveló su miedo a envejecer

A un año de cumplir 60 años, la actriz Catherine Fulop confiesa recientemente en una entrevista con la periodista, María Laura Santillán, que tiene miedo a envejecer y los métodos que ha utilizado para evitar verse como una mujer de 59 años. “Antes necesitaba de mi profesión para vivir. Ahora la pasión no está”, relató.

Asimismo, la caraqueña reveló que ya no le interesa su profesión y que perdió el interés por lo que hacía. “Antes necesitaba de mi profesión para vivir. Ahora lo veo a la distancia y digo, ¿qué me pasa? Es como si sintiera que la pasión no está, por eso que antes me apasionaba. Si yo no estaba en un evento o no estaba en una tapa de revista o no iba a un festejo de fin de año, era como que no existía”, continuó.

“Lo solté y no quiero volver, no lo extraño. Entonces estoy en la búsqueda, porque creo que uno a veces se tiene que quedar en calma y en silencio, no para ver si escuchás exactamente qué es lo que te está pasando”, dijo.

RENIEGA DE LAS CANAS

Por otro lado, reniega de las canas y no quiere verse mayor. “Yo decía: ‘a los 60 yo decía que me iba a dejar las canas’. ¡No, ni loca! Es una tortura tener que pintarse el cabello. Son un fastidio las canas, pero lo voy a seguir haciendo hasta que me libere de la tintura y que no me importe verme grande. Pero ahora a los 59 no me quiero ver de 70”, afirmó.

“Es horrible envejecer” y significa más trabajo. Asimismo, defendió la idea de que no hay edad para conservar el cabello largo, pintado. “Cuando me dicen: ‘¿qué opinas de los años? Horrible envejecer mi amor, es más trabajos”, agregó.

Catherine reveló que para mantener su hermosa figura se levanta a las 6:30 de la mañana y a las 7:30 máximo ya está en el gimnasio. A las 8:30 de la mañana ya finalizó su rutina y está lista para un nuevo día.

