Los comerciantes que tienen sus negocios en la avenida Bolívar con López Aveledo realizaron una denuncia con respecto a los cortes diarios y apagones prolongados de la energía eléctrica que les impide desarrollar sus actividades laborales con eficiencia.

Comerciantes de la Av. Bolívar sufren con los bajones y apagones. FOTO: CORTESÍA

Comerciantes de cinco negocios realizaron esta denuncia, ya que la luz se va todos los días y por períodos largos de tiempo, obligándolos a usar una planta eléctrica para poder realizar algunas labores. Sin embargo, la disposición de dicha máquina no es una garantía, ya que en muchos casos, la planta no hace funcionar todos los artefactos.

A su vez, no todos los vendedores y dueños de negocio tienen la posibilidad de conseguir este suministro de energía, por lo que se ven forzados a trabajar sin luz eléctrica, siendo una jornada laboral engorrosa, no sólo por el impedimento de trabajar a plenitud, sino por el agobiante golpe de calor que azota al país.

“Estamos afectados desde hace dos semanas, estoy trabajando con una planta que no me puede durar todo el día y la tengo que usar con gasolina; eso es un gasto que debo hacer cada dos días. Es agobiante estar sin luz, porque el sistema yo no lo puedo usar al 100%”, expresó Elena Simanca, trabajadora.

Más detalles sobre declaraciones de comerciantes sobre apagones

Destacaron que la mayoría de procesos implícitos en sus trabajos dependen de la luz, por lo que estos cortes, que no tienen previo aviso, no sólo retrasan el trabajo, sino que también impiden distintas ventas alrededor del día.

Además, hicieron hincapié en lo dificultoso que es tener que conseguir gasolina cada dos días para poder trabajar cierta cantidad de horas limitadas, sumándole la problemática actual de la gasolina en las estaciones de servicio.

Este inconveniente no sólo afecta a los comercios de esta importante arteria vial, sino que también se ve afectada la escuela y el santuario a la Madre María de San José.

Cabe resaltar que las olas de calor en este primer trimestre del año han sido particularmente intensas, por lo que el centro de la Ciudad Jardín suele ser bastante caliente durante el día, ocasionando graves afecciones de salud.

“Yo he cumplido con todos mis impuestos, pero con dos semanas parados cómo hago para pagar todos los impuestos que vienen. Además, pagué una factura de la luz altísima y lo que tengo es un aire y dos computadoras”, agregó Elena Simanca.

Solicitudes

Por su parte, los comerciantes señalaron que ya se dirigieron a las oficinas de Corpoelec, que es el órgano encargado y la respuestas que recibieron con respecto al daño del transformador es que lo repararían de “un día a un año”, sin embargo, no contaban con el repuesto.

En este sentido, Francisco Solórzano; concejal del municipio Girardot estuvo presente apoyando dicha denuncia, de lo cual manifestó que todos estos comerciantes están al día con los impuestos nacionales y municipales, esta problemática ya va por 15 días; ellos han cumplido con todos los formatos que establece el Gobierno como el 1X10, y sin embargo, el ente encargado no ha dado ningún tipo de respuesta”.

Así bien, todos los comerciantes afectados, respaldados por el concejal Francisco Solórzano, emitieron un llamado hasta la empresa Corpoelec a que les den una respuesta viable para dar pronta solución a esta problemática que vienen acarreando desde hace dos semanas.

