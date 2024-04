Con la llegada de la pandemia del Covid-19, la humanidad dio un giro hacia lo digital, donde la automatización, el uso de la Inteligencia Artificial y los robots, son fundamentales en la evolución de la atención médica, en este caso, de pacientes con virus.

Salud o arquitectura: La robótica aplicada a todo

En Europa y en Estados Unidos hay proyectos destinados al desarrollo de estas herramientas médicas, avances que contribuyeron a la atención de los contagiados y que llegaron para quedarse.

Axel Torrealba, de 16 años

Una idea así quiere desarrollar Axel Torrealba, de 16 años, alumno del nivel avanzado de Zitronik, donde mostró interés por la medicina, creando artefactos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los pacientes. “Yo siento que la robótica puede ser muy útil para muchas áreas”, destacó el joven al explicar sus intereses.

Torrealba está consciente de que diariamente se desarrollan infinidades de inventos en el mundo, en especial en el área de la salud. “La robótica abarca todo, especialmente la medicina, porque actualmente hay varios prototipos que se están empezando a usar que tienen que ver con la robótica”, comentó.

Efectivamente, existen proyectos como “Endorse”, formado por robots enfermeros o de atención sanitaria, u “Odin”, que aborda retos de atención hospitalaria con soluciones que combinan robótica e IA.

Ángel Gutiérrez, de 13 años

En esta área de ciencia aplicada también se mueve Ángel Gutiérrez, de 13 años de edad, quien sueña en grande y quiere poner su granito de arena para el avance científico, en su caso, en cuanto a mecánica y arquitectura.

Como todo un futuro arquitecto, ya creó una grúa con los Legos, una técnica útil para sentar las bases y dominio de estas áreas tecnológicas en los niños: “Lo que he aprendido me ha gustado mucho, y toda esta experiencia me ha parecido bien”, dijo.

