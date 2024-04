La campeona olímpica juvenil de levantamiento de pesas, Katherin Echandia, se estrenará en la cita universal adulta con sólo 23 años. “Muy emocionada. Tenía una meta fija y fui con determinación a lograr el objetivo. Este objetivo por el qué tanto entrené y trabajé.

Katherin Echandia:”Vamos por más”

Con gotas de lágrimas, sudor y sacrificio, se cumplió el objetivo. Súper satisfecha de haber mejorado mis marcas. Muy contenta de representar a Venezuela en unos Juegos Olímpicos y bueno, la felicidad que siento es inmensa de darle este triunfo a mi país”, contó desde Phuket, Tailandia, donde con seis levantamientos válidos, quebró dos marcas nacionales para los 49 kilogramos (108 kilogramos en envión y 193 kilos en total), además del ansiado cupo olímpico.

“Tengo el teléfono ‘explotado’ de muchos mensajes. Muchas personas enviándome sus buenos deseos y de verdad eso me llena mucho de orgullo y bueno súper contenta. Vamos a seguir trabajando porque la meta es París. Vamos por más”, aseguró la doble medallista dorada en los Juegos Bolivarianos Valledupar 2018 y los Juegos Suramericanos Asunción 2022.

Luego de su medalla de oro en los Juegos Olímpicos Juveniles Buenos Aires 2018, donde además fue la Abanderada de Venezuela, Echandia vio frenar su evolución, que ya de por sí, era destacada: “Hubo un momento en el que tuve…bueno, pudiera decir, que no avanzaba. Ese período me sirvió para madurar como atleta. Me llenó de experiencia, de fuerza, para seguir buscando esos objetivos. Son las cosas que me han llevado a donde estoy. Eso forjó a la atleta que soy hoy en día”.

La valenciana se mostró sólida en la Copa del Mundo tailandesa, con seis levantamientos fluidos: “Puedo decir que la clave fue la fe. Cada una de mis competencias se las dedico a Dios. Creo que fue él acompañándome en cada uno de mis movimientos y puedo decirles que nunca se rindan y que nunca dejen de tener fe para lograr esos sueños y esos objetivos”, expresó la medallista de plata en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

La competencia de los 49 kilogramos en París 2024 se disputará el 7 de agosto en el París Sur Arena 6.

Venezuela suma a la fecha 18 cupos a París 2024: Yulimar Rojas en salto triple (atletismo); Alfonso Mestre en los 400 y 800 metros libres (natación); Douglas Gómez en pistola rápida 25 metros, y Leonel Martínez, trap (ambos en tiro deportivo); Omailyn Alcalá en los 57 kilogramos del boxeo, un cupo país en ciclismo de ruta; Patricia Ferrando (ecuestre, adiestramiento) y Luis Fernando Larrazábal (ecuestre, salto); Raiber Rodríguez (lucha grecorromana, 60 kilogramos); Betzabeth Arguello (lucha libre, 53 kilogramos) y Soleymi Caraballo (lucha libre, 68 kilogramos) y Anthony Montero (lucha libre, 74 kilogramos) y Jesús Cova (boxeo, 63.5 kilogramos); Rubén, Francisco y Jesús Limardo junto a Grabiel Lugo (esgrima, espada) y Katherin Echandia (levantamiento de pesas, 49 kilogramos).

elsiglo

YG