Comisiones mixtas abatieron a delincuente en San Vicente

Se informó que comisiones mixtas tomaron a San Vicente, en la zona oeste de la ciudad, en aras de brindar seguridad a la ciudadanía. Ese dispositivo se habría realizado en la tarde del sábado y finalizó cerca de la medianoche.



Al parecer, las comisiones se desplazaban por la calle Sucre, zona centro de San Vicente y de pronto fueron atacados a tiros, registrándose posteriormente una intervención legal.

Se indicó que en el intercambio de disparos, uno de los sospechosos resultó herido, siendo trasladado al ambulatorio del 23 de Enero de Maracay, donde dejó de existir mientras era evaluado por los médicos de guardia.

Poco después se informó que las comisiones mixtas habrían identificado al supuesto antisocial. Era conocido en el mundo delictivo como “El Guarataro”, quien tenía en su contra una orden de captura de un tribunal del Circuito Judicial del estado Aragua.

Se dijo que la persona quedó identificada como Adinson Sansonetty Martínez, y en el sitio del suceso se incautó un arma de fuego, del cual se desconocen detalles debido al hermetismo.

Extraoficialmente se comentó que “El Guarataro” era uno de los “pesados” en San Vicente, y se investigaba por varios delitos. La información no fluyó a los representantes de los medios de comunicación social. Se resalta que el suceso ocurrió entre las 9:00 y 10:00 de la noche del sábado.

Como medida de represalia, la banda habría ordenado el ataque a una sede policial y cerca de las 2:00 de la madrugada de ayer, dos individuos lanzaron una granada a la sede de la PA en Los Hornos.

Sin embargo, la información no es oficial. No obstante, las comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas averiguan lo ocurrido en Palo Negro y determinarán si ambos casos guardan relación.

