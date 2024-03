Mejoran las ventas de batas del Nazareno

Entrando la Semana Santa, los vendedores de batas del Nazareno en el centro de Maracay han encontrado una alternativa para comercializar sus productos a través de las redes sociales.

Las ventas de batas moradas en honor al Nazareno se activaron en esta temporada

A pesar de los desafíos que enfrenta el comercio tradicional, los comerciantes han logrado adaptarse a nuevas oportunidades a través de la venta por internet, lo que les ha permitido dar salida a su mercancía.

Al respecto, Carolina Morales, vendedora, manifestó que a pesar de la situación, las ventas de las “batolas” del Nazareno, muy tradicionales para la celebración religiosa, han tenido salida durante las últimas semanas, lo que le ha permitido generar algo de ingreso para seguir manteniendo a flote su negocio.

“Las ventas han estado bien. Como comerciante me he adaptado y me he expandido a otras plataformas para poder darle salida a la mercancía. Estamos en Semana Santa y las batas moradas son muy tradicionales, ya la gente no viene casi a los negocios, nos toca vender por internet”, precisó la comerciante.

También te puede interesar: Terminal de La Victoria inició con buen pie asueto de Semana Santa

En cuanto al costo de la vestimenta, informó que oscila a partir de los 5 dólares, dependiendo de la talla del cliente.

“Hay variedad de precios y tallas para todas las edades. Para esta temporada las tallas grandes han sido las más solicitadas, muchas personas acostumbran a cambiar cada cierto tiempo sus bastas para pagar promesa y este año no fue la excepción”, aseveró.

Finalmente, espera que con el pasar de los días las ventas vayan en aumento, de modo de cerrar la temporada con buen pie y así adquirir mercancía nueva para seguir laborando con normalidad.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

JAS