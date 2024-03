Maracayeros se llenan de fe para esta Semana Santa

Comenzó la Semana Santa y los maracayeros asisten con devoción a las actividades religiosas, desde niños hasta ancianos se toman estos días para reflexionar y para buscar más de Dios, creador de los cielos y la tierra, cuando se recuerda la pasión de su hijo Jesucristo por amor a la humanidad.

Maracayeros participan fielmente en las actividades religiosas por la Semana Santa

En tal sentido, Mariángel Medina, quien forma parte del Movimiento por Semana Santa de la Catedral de Maracay, acompañada por los niños de la catequesis, aseguró que esta es una semana para coactarse con Dios.

“Este es el mensaje que los niños han transmitido durante estos días de actividades: este no es un tiempo para vacacionar porque se supone que el hijo de Dios sufrió por nosotros y asimismo, nosotros podemos sacrificarnos, de una manera que no es dolorosa, sino que enriquece al espíritu, no sólo viniendo a misa sino compenetrándonos con el Creador”, expresó Medina.

Por otra parte, la catequista explicó la importancia de seguir fomentando los valores cristianos en las nuevas generaciones, ya que estos a lo largo de la historia han representado los principios de justicia en la sociedad. “Es importante sembrar conciencia con base a las virtudes cristianas de la verdad, justicia y caridad para formar no sólo buenos creyentes, sino excelentes ciudadanos”, precisó.

También te puede interesar: La bendición de las palmas marcó el inicio de Semana Santa

Fortaleza y agradecimiento a Dios

Por su parte, la señora Norys Pachano, quien se encontraba elevando sus plegarias en la Catedral, aseguró que durante este tiempo se ha dedicado a agradecerle a Dios por sus hijos y su familia, por quienes pide fortaleza, ya que se encuentran lejos de su país. “En nombre ellos pienso asistir a todas la actividades religiosas, hasta el domingo santo”, acotó.

A su lado, Mary Rodríguez comentó que para ella esta semana es una época para la reconciliación con Dios, “aunque eso debería ser todo el año”. “Muy poco vengo a la iglesia, pero sí creo mucho en el Omnipotente, así que mi mensaje para todos es que vengan a la iglesia y busquen de Él”, enfatizó.

Para Huascar López, la Semana Mayor significa “recogimiento y reflexión” y para ello, está esperando la llegada de unos familiares para asistir a todas las actividades desde hoy en adelante. “Pido mucho para que se disipen tantas tribulaciones no nada más familiares, sino a nivel mundial, con guerras y movimientos desenfrenados”, añadió.

Yusmely Blanco afirmó que se trata de un tiempo de fe, esperanza, renovación y de corazones limpios. “Tenemos que reflexionar bastante y entablar una comunión con Dios para mantener la paz y el amor entre nosotros”, finalizó.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

JAS