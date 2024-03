Extrabajadores de la empresa Ideal Internacional hicieron un llamado a los representantes de la misma a que estén apegados a la ley por presuntos despidos injustificados que han venido realizando.

Trabajadores piden que sean respetados sus derechos laborales

Oscar Rodríguez y Francisco Tejeda, son trabajadores que denunciaron haber sido despedidos, “todo porque estábamos denunciando y solicitando las mejoras requeridas por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Insapsel) en nuestro puesto de trabajo y fuimos despedidos de manera injusta).

DESPIDO INJUSTIFICADO

Los trabajadores informaron que han acudido a todas las instancias legales correspondientes al caso, donde incluso están bajo amparo, ya que según informaron son varios los que están en esta misma situación.

“Somos varios los que hemos sido despedidos, donde están también compañeros de trabajo que son discapacitados. A nosotros el día que nos despidieron nos sacaron a la fuerza con la Guardia Nacional, porque querían que firmáramos la renuncia de manera obligatoria, alegándonos que la empresa está en quiebra, cuestión que es mentira porque para ellos poder decir que están en quiebra tiene que haber un organismo que manifieste eso. Por eso recalcamos que ellos nos despidieron”, dijo.

Los agraviados destacaron que también han colocado la denuncia ante los organismos competentes por acoso laboral marcado, agresión, entre otras agravantes.

Según lo expuesto por Rodríguez, en dicha empresa realizaron un despido masivo, porque “éramos 153 trabajadores y cuando hicieron la inspección quedan menos de 60”.

Estos trabajadores indicaron que dicha situación se presentó el mes de enero, “pese a que ellos coaccionaron a muchos, nosotros no hemos firmado la renuncia, sólo que nos obligaron a salir de la empresa, no nos pagaron nuestra quincena correspondiente en ese momento, ni mucho menos el arreglo. Porque ellos dicen que si no firman la renuncia no pagan nada”.

Por lo que reiteraron el llamado a los representantes del Ministerio del Trabajo, “porque esta empresa lo que ha hecho es aprovecharse de todos nosotros, ya que a muchos lo que hacían era tenerlos de prueba y luego decían que no cumplían las expectativas”.

