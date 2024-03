Jailin Alecio: La Pantera Aragüeña que Conquista las Pasarelas Asiáticas

Jailin Alecio y yo nos conocemos hace ya algunos años. Pero cada vez que nos vemos, sigo sintiendo lo mismo que todos cuando ella entra a algún lugar, esa sensación de estar frente a alguien imponente. Alta, espigada, de piernas eternas, cuerpo de diosa y rostro etéreo. Jailin es una chica sencilla, tranquila, relajada; pero a la vez distante, altiva. Es una Diosa de Ébano, una Diva de la moda. Un producto de lujo que justo cuando publicamos estas líneas, hace su triunfal arribo a Guangzhou, China, donde se instalará por lo próximos meses tras su firma con la agencia Emporio’s International Model Agency.

La hermosa modelo, que ya ha pasado por las filas del Miss Turismo Carabobo y El Concurso by Osmel Sousa, ha sabido usar sus 1,76 de estatura para hacerse con un espacio envidiable en la moda Aragueña y venezolana. Con colaboraciones para firmas de la talla de Feline Atellier, Patrizia Bellino, Balú, Zhaava, Praga, Miza García, Fenotipo, Montera Cowgirl, Kalu Moda, Magnolia y VIP; la maracayera se ha convertido en una de las referencias para el modelaje local.

“Para mí el modelaje es un mundo gigantesco. Tener la oportunidad de transformarte en mil mujeres a la vez, trabajar de la mano de grandes profesionales del mundo del diseño, la publicidad, la moda, la belleza, la joyería, la producción de espectáculos, el maquillaje y la fotografía. Es indescriptible todo lo que aprendes y como te mimetizas en lo que la firma quiere transmitir contigo. Al final del día, somos sus rostros, sus voceros ante un público que tiene que entender en nuestro trabajo, su visión. Es un viaje maravilloso!” Destaca la chica de tan solo 25 años, nacida en pleno corazón de la Ciudad Jardín.

Entre Fotógrafos y Maquilladores

La Alecio, que fue seleccionada directamente por el legendario Zar de la Belleza, Osmel Sousa, como una de las 6 representantes del estado Aragua en 2021; ha mostrado su fantástico rostro en el trabajo de maquilladores tan destacados como Carla Possedente, Keyla Guerrero, Erick Gabriel, Nina Jaimes, Valentina Paredes, Rosangelica Ochoa o Henry Perdomo; así como para fotógrafos de la talla de Carlos Loaiza, Aborigo Estudio Fotográfico, Armando Nori, Emmanuel Báez, Saúl Fajardo y Jose Miguel. Para Jailin este intenso trabajo ha sido una gran lucha, pero también todo un sueño. “Tener el honor de compartir con profesionales tan reconocidos en el ámbito de la moda y la belleza, es maravilloso. Poder aprender de gente tan talentosa y con tanta experiencia me ha hecho verme a mí misma de otra forma y descubrir facetas inexploradas de mi trabajo.” Destaca la ex reina de belleza.

Bases Sólidas

Para la Aragueña, que ya ha sido incluida en un fantástico editorial para la edición Hindú de la prestigiosa revista de moda L’Officiel, los valores familiares han sido fundamentales. “Yo creo que independientemente de lo que se pueda pensar del mundo de los concursos de belleza y la moda, la única persona que tiene el poder, el control para decidir qué hacer con su destino, eres tú misma. Los valores familiares, ese respeto a ti misma, la honestidad, la lealtad, la decencia, son asunto de casa. Ese amor por el trabajo, esa lucha por salir adelante con decencia que inculcó mi familia en mi, es algo que nadie puede quitarte. Es absurdo generalizar con lo que muchos en países como Venezuela, asumen sobre las coronas y las pasarelas.” Destaca la dueña de una poderosa mirada azabache.

Por lo pronto Jailin tiene la mirada puesta en las pasarelas internacionales y es que la modelo que también pasó por las aulas de Gustavo Granados y desfiló para nombres tan destacados como Daniel Fábregas, está segura de sus fortalezas. “Las venezolanas tenemos una perspectiva muy particular de la moda. Nuestra pasarela tiene pasión, tiene estilo, tiene fuego! Y no, no hablo como Reinas de Belleza. Estoy segura que esa frontera con la alta costura y las pasarelas internacionales, también la vamos a conquistar, como hemos con las coronas”. Sentencia segura de sí misma mientras alista lo que será su agenda en Asia.

