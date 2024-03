Trajes de Nazareno al parecer se quedarán en las vidrieras

Desde mediados del mes de febrero en el eje Este del estado Aragua, los comercios dedicados a la venta de las túnicas moradas, con las que los feligreses pagan promesa al Nazareno, comenzaron a mostrar su mercancía; sin embargo, este 2024 el panorama pinta a que las mismas se van a quedar esperando ser compradas, pues la ciudadanía no las ha demandado como años anteriores.

Es bien sabido, que entre las tradiciones de la Semana Mayor, una de las más arraigadas es el ir a las procesiones o misas del Día del Nazareno, vistiendo la popular “batola” morada, pues es la mejor forma que tienen los creyentes de pagar sus promesas, tomando en cuenta su semejanza al vestuario utilizado por Jesucristo, justo cuando en dirigía con la cruz a cuesta a su crucifixión.

No obstante, en la actualidad esta tradición continúa, pero con los trajes de herencia o prestados, pues adquirir uno nuevo no entra entre las posibilidades de inversión de las personas, ya que no son una prioridad, como es el caso de los alimentos.

En este sentido, a través de una visita realizada a uno de estos locales de venta y confección en el Este aragüeño, se conoció que muchos están uniendo mercancía nueva con la que quedó de años anteriores, a consecuencia de las bajas ventas que se han registrado con el pasar de los últimos cuatro años.

“Este año las ventas han estado bajas, creo que hasta un poco menos que el año pasado, sin embargo decidimos hacer un poco más de batolas y completamos con la del año pasado y están en buen estado, porque en la actualidad yo como creadora y comerciante, se me hace imposible realizar una inversión y no obtener ganancias. Ya tengo varios años que no estoy cosiendo, si no es por encargo.

Porque las telas están demasiado caras y nadie va a querer pagar lo que es por una túnica”, comentó la señora María Jarber.

Los vendedores agregaron que pese a que han realizado pocos ajustes a los costos y los mismos se muestran accesibles, las ventas no se han incrementado, tanto que los precios van desde los $18, dependiendo de la talla.

“Tratamos de colocar precios lo más ajustado al ingreso de los ciudadanos, pero son pocas las túnicas que se han vendido. En comparación con otras épocas no se ha vendido nada; anteriormente en una Semana Santa se podía comercializar hasta dos y tres docenas de batolas, pero ahorita si han salido 15 son muchas.

Es más a una señora, una costurera le estaba cobrando $15 sólo la elaboración sin la tela que está en $4 el metro, y nosotros ofrecemos todo en $10 y nadie compra”, puntualizó Carlos Mendoza, encargado de una tienda de esta índole.

Para finalizar, al parecer el factor denominador en la icónica procesión del Nazareno, que se celebrará el venidero miércoles 27 de marzo, será la falta de trajes morados. No obstante, los comerciantes de esta parte de la región esperan que con el transcurrir de los días se registre un alza.

DANIEL MELLADO | elsiglo

YG