Las altas temperaturas que se han registrado las últimas semanas en gran parte del territorio venezolano, de donde no escapa el eje Este del estado Aragua, han ocasionado que los ciudadanos se mantengan a la expectativa a consecuencia de la intensa ola de calor, con la que deben convivir la gran parte del día.

Ciudadanos bien preparados en contra del calor. FOTO: CORTESÍA

Pese a que el territorio aragüeño goza de temperaturas relativamente cálidas, los últimos días los ciudadanos han comenzado a experimentar afectaciones que les dificulta su libre desenvolvimiento, tomando en cuenta que los picos más calurosos se encuentran en las horas productivas.

Ante este panorama, son muchos los habitantes de los cinco municipios del eje Este, que manifiestan que se han visto en la obligación de buscar alternativas para mitigar los sofocantes “calorones” y prevenir que los populares “vahídos”, quienes pueden atacar a cualquiera sin importar la edad.

Francys Aparicio, mientras realizaba sus diligencias diarias manifestó que aunque no padece ningún tipo de patología, procura cuidarse lo mejor posible de las olas de calor y mantenerse fresca, ya que así previene cualquier desvanecimiento y alteración en sus valores corporales.

“Yo leo mucho y he estado pendiente de todo lo que puedo hacer para cuidarme y cuidar de mi familia, por eso trato siempre tener agua para estar hidratados y además organizarme para salir cuando es meramente necesario y así no tener que someterme a los rayos del sol, que queman a todos sin piedad”, dijo.

También te puede interesar: Operación Llovizna actúa sobre serranías del Henri Pittier

Más detalles sobre ciudadanos preparados contra el calor

De acuerdo con lo expresado por Aparicio, César Vilera agregó: “Yo soy una persona mayor y por ende debo cuidarme más y hacer caso de lo que me dicen los más chamos, por eso siempre trato de estar tomando agua de mandarina o naranja, estarme bañando, lo estoy haciendo constantemente y además sólo salgo si es necesario, porque se me puede subir la tensión y no estamos para esos sustos”.

Por su parte, Glenny García dijo: “En mi caso he estado gastando un poco más, pero es en función de comprar mayor cantidad de frutas, como patilla, naranja, tamarindo y limón, para así refrescarme y que mis hijos también se sientan bien, todo esto sin dejar a un lado el agua y mantenernos en la casa. Salir lo menos posible, sólo antes de las 10:00 am, y después de las 4:00 pm, con sus excepciones, hasta he tratado de pagar taxis cuando toca salir, pero es mejor prevenir que lamentar”.

En resumidas cuentas, son cientos de ciudadanos, quienes aseguran que cada vez más se están informando, para así cuidarse a cabalidad y de esa forma palear un poco la situación. Asimismo, expusieron que las autoridades deben realizar planes para atender mejor a la comunidad, esto a la luz de que diversas zonas, no sólo deben lidiar con el calor, sino con el mal funcionamiento de los servicios públicos primordiales, como el sistema eléctrico y de distribución de agua, los cuales con su funcionamiento ayudarían aún más a sobrevivir cuando “el catire” pega más de la cuenta.

DANIEL MELLADO | elsiglo

MG