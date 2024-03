El Liverpool confirmó este miércoles el fichaje de Richard Hughes como nuevo director deportivo, después de más de diez años en el Bournemouth.

El Liverpool ficha al director deportivo del Bournemouth

Hughes, de 44 años, se unirá al Liverpool a partir del 1 de junio, para preparar la próxima temporada y es el segundo fichaje de los ‘Reds’ en la parcela directiva después del de Michael Edwards, anunciado la semana pasada, como jefe de operaciones en el fútbol.

El nuevo fichaje del Liverpool tiene pasado como jugador y disputó más de 300 partidos en su carrera en el Portsmouth, donde coincidió con Edwards, y en el Bournemouth.

“Estoy increíblemente orgulloso de que me hayan ofrecido esta oportunidad. El Liverpool es un club único y estoy encantado de que me hayan dado la oportunidad de tener este puesto. La gente habla, con razón de la rica historia de esta organización, pero lo que de verdad me llama es el presente y el futuro. Jürgen Klopp lidera un equipo espectacular y además de eso está el compromiso de los jugadores jóvenes y su paso al primer equipo es increíble también”, dijo Hughes.

“Estoy completamente al tanto de las expectativas y las responsabilidades que vienen con esta posición”, añadió.

