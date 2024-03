Diversas organizaciones políticas del municipio Santiago Mariño unieron fuerzas para conformar la Alianza Democrática, una iniciativa que tiene como objetivo ofrecer a los ciudadanos una alternativa unitaria que les permita alcanzar el cambio anhelado en el país.

Alianza Democrática une fuerzas por un cambio para Venezuela

Al respecto, Ángel Pipo Villegas, vocero de dicha organización, manifestó que como coalición buscarán seleccionar al candidato a candidata que cuente con el respaldo y la confianza de la mayoría, con el firme propósito de liderar un gobierno inclusivo y eficiente que atienda las necesidades y demandas del pueblo.

“Tiene que ser un candidato habilitado. Nada hacemos con seguir engañando al pueblo venezolano y creando falsas expectativas como las que se han venido creando en estos momentos”, señaló Villegas.

Asimismo, explicó que como alianza buscan tener amplitud en gran parte del país, por lo que ya son más de 20 organizaciones las que conforman esta iniciativa, entre ellas, Voluntad Popular, Avanzada Progresista, Copei, Cambiemos, Venezuela Unida, Acción Democrática, Min-Unidad, El Cambio, Primero Venezuela, PTV, Todos y Ecológico.

“Ya tenemos un cronograma electoral encima. Debemos inscribir al candidato presidencial y desde la Alianza Democrática de Mariño hacemos esfuerzos, creemos firmemente en los procesos electorales, no estamos buscando otro tipo de atajos, no estamos de acuerdo ni con las acciones de calle ni mucho menos el llamado a la abstención”, enfatizó.

Llamado a la juventud

Por su parte, Luis Molina, miembro del equipo promotor municipal del partido El Cambio y representante de la Alianza Democrática en Mariño, hizo un llamado a la juventud venezolana para que a partir del 15 de marzo se inscriban en el Registro Electoral Permanente (REP) y participen activamente en los venideros comicios presidenciales del próximo mes de julio.

“El último proceso electoral del pasado 21 de noviembre del año 2021 tuvimos una participación de al menos 50 mil votantes en Mariño y nuestro universo electoral llega casi a los 150 mil votantes, es decir que hubo alrededor de 65% de abstención. Imaginemos por un segundo que los que se abstuvieron esa vez, voten en este venidero proceso a favor del cambio”, señaló.

Recordó que como alianza buscan cumplir con el fin de brindar un solo candidato, de modo que las personas se motiven a inscribirse en el REP para derrotar en las próximas elecciones del 28 de julio al chavismo.

“El actual Gobierno tiene 25 años de mandato y el resultado de su gestión está a la vista. Es hora de un cambio y estamos seguros que con esta alianza lo lograremos”, aseveró.

También te puede interesar: Jóvenes mostraron interés para registrarse en el CNE

Alianza para el cambio

Por otro lado, José Higuera, secretario de organización de Acción Democrática en el municipio Santiago Mariño, expresó su profundo agradecimiento a cada uno de los partidos políticos integrantes de la alianza por su compromiso y dedicación en la búsqueda de la unidad en pro de un futuro democrático para Venezuela.

“Nosotros desde esta estructura política que estamos construyendo el día de hoy exhortamos a los demás partidos. Esta unidad no es para un solo sector, sino para toda la oposición. Entendimos que si no logramos construir una unidad, no vamos a obtener un proyecto político sólido para sacar a Maduro y a su gente”, aclaró.

Finalmente, reconoció que la unión de esfuerzos y la solidaridad entre las diferentes fuerzas políticas de la entidad son clave para enfrentar los desafíos actuales y construir una sociedad más justa y equitativa

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

LG