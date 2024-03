Juventud maracayera entre la apatía y la esperanza de cambio

La juventud maracayera se encuentra dividida ante los anuncios del Consejo Nacional Electoral (CNE) en relación a la elección presidencial pautada para el próximo 28 de julio.

Francelis Guevara

Por un lado, aquellos que aún no han formalizado su inscripción en el CNE manifiestan una postura de apatía y desconfianza en el sistema político, cuestionando la relevancia de participar en un proceso que consideran ajeno a sus intereses y necesidades.

Mientras tanto, existe un grupo de jóvenes que se mantienen a la espera de los comicios, mostrando su interés en ejercer su derecho al voto y contribuir activamente en la toma de decisiones que impactarán el rumbo del país.

En este sentido, Francelis Guevara manifestó su desinterés en participar en las venideras elecciones, pues a su juicio no ve “importante” estar en un evento donde los resultados ya se encuentran sobre la mesa.

“No me he inscrito en el CNE y no pienso hacerlo, no veo que sea de mi interés en este momento. Creo que tengo cosas más importantes que pensar, ya se sabe quién ganará”, afirmó.

Inicio de inscripciones en el CNE

Jennifer Yeliz

Por su parte, Jennifer Yeliz declaró que se encuentra a la espera de que inicien los operativos para poder inscribirse, manifestando que se aproxima una oportunidad de cambio para todos los venezolanos.

“Esta próxima elección es la primera en la que participaré. Me inscribiré en el CNE apenas comiencen los operativos, es una oportunidad que se nos viene para poder salir de este Gobierno, pienso que es importante que todos los jóvenes salgamos a inscribirnos y a votar el próximo mes de julio”, instó.

Randy Tejada

Por otro lado, Randy Tejada expresó el estar de acuerdo con el cronograma electoral anunciado por el CNE, recordando la importancia de participar de manera masiva, ya que es una oportunidad para generar un cambio positivo en beneficio de todos los venezolanos.

“Si pienso inscribirme y participar en las elecciones de este año. Llevamos tiempo esperando esto, espero poder hacerlo, creo que es un deber que todos tenemos, tanto jóvenes como adultos de ir a votar, no sólo por un cambio sino también por nuestro futuro y por el futuro de los más pequeños”, enfatizó.

Finalmente, hizo un llamado a los entes competentes a publicar el cronograma de los operativos tanto en el estado Aragua como en el resto de país, para que así las personas tengan oportunidad de inscribirse en el Registro Electoral o actualizar sus datos.

