Sector farmacéutico se recuperó en el año 2023

El sector farmacéutico venezolano tuvo una ligera recuperación el pasado año 2023, luego de que registrara un aumento de 9.5% en sus ventas, en comparación con el año 2022.

Tito López, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutico

Así lo dio a conocer Tito López, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica y vicepresidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) en su visita a la ciudad de Maracay, precisando que se comercializaron más de 217 millones de fármacos, con un precio promedio de 3.40 dólares, siendo uno de los más económicos en la región.

“Eso ha sido un esfuerzo de la industria farmacéutica nacional, porque hemos diversificado algunos medicamentos evidentemente para que sean mucho más accesibles al pueblo venezolano, se ajustaron algunas presentaciones de manera de que se cumplan los tratamientos a cabalidad”, resaltó el industrial.

López recalcó que las farmacéuticas nacionales lideraron el mercado con un 77% de los productos que se consumieron en el año 2023, en comparación con los productos importados, que tuvo un promedio de 23%.

“Es decir, la industria nacional ha hecho un esfuerzo titánico, se han sumado nuevas unidades de producción, semisólidos, sólidos, líquidos; algunas empresas han remodelado, invertido dinero en aumentar la producción de estos medicamentos”, resaltó.

Cámara de la Industria Farmacéutica

El presidente de Cámara de la Industria Farmacéutica, acotó que los medicamentos terapéuticos más se fabricaron y distribuyeron durante el año fueron los analgésicos anti-inflamatorios, los metabólicos y cardiovasculares.

Además, comentó que hay un 96% de abastecimiento de medicamentos en todo el territorio nacional, desmintiendo la cifra de algunas organizaciones que alarmaron sobre una escasez de fármacos.

“Hablan de desabastecimiento hasta un 35%, cosa que nosotros no estamos de acuerdo, porque son las clases terapéuticas que más crecieron, y tú para poder crecer en un mercado tienes que tener oferta, si no tienes oferta no creces”, recalcó López.

Agregó que están haciendo trabajos mancomunado con los distintos organismos que hacen vida en el sector farmacéutico, y han establecido acuerdos con los ministerios de Producción Nacional, Industria y Salud, al igual que la Contraloría Sanitaria.

“Esto es un trabajo que se ha hecho durante más de cuatro años, se ha intensificado durante el año 2023. Hemos trabajado también con el motor farmacéutico, un gran aliado de la industria, y se han hecho trabajos mancomunados en todo lo que respecta a la distribución de medicamentos, las droguerías han hecho un trabajo titánico”, recalcó.

Distribución de productos

Confesó que la escasez del combustible si los a afectado en ocasiones puntuales, pero esto no ha detenido la distribución de estos productos indispensables para los venezolanos.

“Es decir, está bastante estable el mercado, no tenemos los desabastecimientos que teníamos hace 5 o 6 años que rondaba el 85%. Hoy hay mucha más variedad de medicamentos y la idea es este año seguir sumando y multiplicando, más que restando y dividir”, añadió.

López anunció que para este año se espera las incorporaciones de nuevas empresas farmacéuticas, y el retorno de algunas representaciones de empresas transnacionales, luego de siete años de estar ausentes en Venezuela.

“Yo creo que todo esto es en positivo, nuestros números arrojan que podemos estar en el orden si también tenemos las políticas públicas adecuadas para el sector o las peticiones que se han hecho en materia de incentivos fiscales y parafiscales. Creemos que podemos estar alrededor de entre un 6 a un 8% de crecimiento para este año 2024 en la industria farmacéutica”, sentenció.

