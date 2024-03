Veterinarios apoyan penalizar el maltrato animal

Tras el lanzamiento del programa “Defiende a tu Mascota” impulsado por el Ministerio Público para promover el cuidado y la protección de los animales de compañía, profesionales en el área de la salud animal en la entidad destacaron dicha iniciativa que busca garantizar el bienestar y la integridad de estos seres vivos, fomentando una cultura y respeto hacia ellos.

El maltrato animal ha cobrado protagonismo recientemente en el país

LEYES DE PENALIZAR EL MATRATO

Si bien, los veterinarios están de acuerdo con las leyes que penalizan el maltrato animal, señalan la necesidad de ampliar la perspectiva sobre lo que constituye el maltrato, considerando que acciones como el no vacunar a las mascotas, no llevarlas a los chequeos o no proporcionarles la atención sanitaria necesaria también deben ser consideradas formas de maltrato.

Al respecto, la doctora Isis Briceño destacó la importancia de incluir en las leyes de protección animal no sólo esas acciones evidentes de maltrato, sino también aquellas omisiones que pongan en riesgo la salud y el bienestar de las mascotas.

“Deberíamos incluir en esas leyes no sólo a aquel que ejerce el maltrato animal, también entra dentro del maltrato una persona que adopta una mascota y no lo vacuna o no le da comida ni lo lleva al veterinario. Se habla de la violencia, se habla de abandonar mascotas, todo eso es importante, pero también es importante el cuidado y la protección desde el hogar”, manifestó la profesional.

Asimismo, enfatizó que de igual manera debería ser incluido como delito la automedicación en las mascotas y el retraso en buscar ayuda profesional, ya que estas acciones pueden causar daños irreparables e incluso la pérdida de vidas animales, y deberían ser consideradas formas de maltrato animal.

También te puede interesar: Hacienda en San Joaquín tiene nuevo sistema de autoliquidación

DEBE EXISTIR LA LEY

“Se supone que es una buena intención tratar de aliviar el dolor y realmente lo que están haciendo es mal, creo que eso también es maltrato animal, el no acudir al veterinario, el automedicar, el no vacunar, todo esto es maltrato animal también y debería ser incluido en esa ley”, señaló.

Isis Briceño, veterinaria

En ese mismo orden de ideas, Jean Franco Herrera resaltó que amar a una mascota implica una responsabilidad compartida de velar por su bienestar integral, no sólo por su afecto, explicando que así como es inaceptable que un niño enfermo no reciba atención médica, también es un acto de negligencia no procurar la salud y el cuidado adecuado para los animales de compañía.

“Me parece excelente que se implementen leyes en beneficio de nuestros amigos gatunos y perrunos y demás vidas animales, pero deben ser agregadas otras formas de maltrato. Hoy día se ven infinidades de abusos contra los perros y los gatos”, apuntó.

No obstante, instó a las autoridades a incluir los aportes hechos por los profesionales veterinarios en dichas leyes de protección animal, para garantizar una legislación íntegra que proteja a todas las criaturas vulnerables y promueva prácticas responsables en la tenencia de mascotas.

“Quienes luchamos debemos ser voces de ellos y defenderlos en todo momento, nuestros animales son seres que sienten y padecen y merecen que les brindemos una mejor forma y calidad de vida. Esperemos que las personas tomen conciencia y nos ayuden a darle a esos compañeros de vida una mejor calidad, pero sobre todo una mejor atención”, finalizó.

También te puede interesar: Edhuar Gascue:”Desde Copei estamos preparados con un Proyecto País”

CASOS DE MALTRATO ANIMAL EN EL MP

El fiscal general Tarek William Saab informó recientemente que desde 2017 el Ministerio Público (MP) ha atendido 1.543 casos de maltrato animal, se han detenido 322 personas y se han imputado 471 personas vinculadas con este tipo de delitos.

“Desde el inicio de nuestra gestión hemos dado alta notoriedad a las actuaciones que hacemos contra quienes agreden, torturan y matan a animales indefensos, sean mascotas propias, de terceros o comunitarias, porque estamos convencidos que la violencia contra los animales es el primer paso de la violencia que luego se manifiesta contra los semejantes”, aseveró el fiscal.

Refirió que existe un marco dentro y fuera del país que permite trabajar y sancionar este tipo de delitos en tiempo real.

Los profesionales piden que se respeten los derechos de las mascotas

“Estamos a la vanguardia en el hemisferio occidental en la defensa de los animales. Eso habla bien del Estado venezolano, de su sistema de justicia. Aquí están los defensores de los animales reconociendo la labor del Ministerio Público y eso merece un aplauso”, significó.

PROYECTO DE LA ASAMBLEA NACIONAL

Saab recordó en sus declaraciones que en el año 2021 se consignó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley de reforma de la Ley Penal del Ambiente Denominado Ley para la Defensa del Ambiente y contra el Maltrato Animal, que establece como delito todos aquellos actos atentatorios contra el bienestar animal.

No obstante, observó que “a pesar de la lucha que se hemos emprendido en contra del maltrato animal, desde el año 2017 hasta la fecha, se hace necesaria la tipificación de manera expresa de estos actos como delito”.

También te puede interesar: Opiniones encontradas en Mariara sobre fecha de elecciones

Citó entre los grandes avances que tiene este proyecto la incorporación de tipos penales relativos a los daños cometidos en contra de los animales domésticos, el daño cometido en contra de la fauna en cautiverio y el maltrato animal.

El fiscal hizo la salvedad de que ya que se ha evidenciado que el maltrato animal es un flagelo que suele estar vinculado con otras especies de delitos, como lo es la violencia intrafamiliar, la estafa, la pornografía infantil y los Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (Gedo).

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

YG