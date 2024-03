El Ornitorrinco, cuyo nombre científico es Ornithorhynchus anatinus (traducido como «semejante a un pato»), es un mamífero semiacuático único que habita en el este de Australia y Tasmania. A pesar de su rareza, no se considera en peligro inmediato de extinción.

El ornitorrinco: un animal muy peculiar

Estos animales viven en intrincados sistemas de túneles, cavando galerías de hasta 30 metros cerca de las riberas de los ríos. Destaca su pico, similar al de un pato pero cubierto de pelo, y su cola, semejante a la de los castores, junto con patas traseras parcialmente palmeadas que les permiten moverse eficientemente en el agua.

Su esqueleto, más parecido al de los reptiles que al de otros mamíferos, es una de las características distintivas. Además, poseen abazones en la boca, similares a las de algunos roedores, para almacenar alimentos.

En cuanto a su tamaño, los machos miden entre 45 y 60 centímetros y pesan de 1 a 2.5 kg, mientras que las hembras son ligeramente más livianas, oscilando entre 0.7 y 1.6 kg.

Destacan tres hechos notables sobre el ornitorrinco: primero, su veneno, ya que los machos tienen espolones venenosos en las patas traseras; segundo, su método de reproducción, ya que ponen huevos en lugar de dar a luz; y tercero, su habilidad única de electrolocalización, utilizando electrorreceptores en el hocico para percibir impulsos eléctricos y cazar.

Biofluorescencia

Por si fuera poco todo lo mencionado anteriormente, además de todos los atributos ya descubiertos por parte de los investigadores, se añadió otra característica: su pelaje es fluorescente.

El reciente estudio titulado “Biofluorescence in the platypus (Ornithorhynchus anatinus)” publicado en la revista Mammalia, los investigadores descubrieron que al iluminar a estas pequeñas criaturas con luz ultravioleta, en un espectro de luz no visible para los ojos humanos, la piel del ornitorrinco emiten un brillo azul-verdoso.

Estos datos peculiares hacen del ornitorrinco una criatura fascinante. Cuando fue llevado por primera vez a Gran Bretaña desde Australia, su singularidad sorprendió tanto que algunas personas pensaron que era un engaño, creyendo que alguien había cosido dos animales juntos.

