Opiniones encontradas en Mariara sobre fecha de elecciones

Opiniones encontradas en Mariara, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciara la fecha designada para las elecciones presidenciales 2024, por lo que una gran parte de la población venezolana se mostró en desacuerdo con dicha elección, pero otros se mostraron satisfechos de saber que la votación ya tiene fecha.

Lista la fecha de las presidenciales

Carolina Bello

En este sentido, algunos mariareños expresaron su disgusto tanto con la fecha escogida (28 de julio de 2024), como con el día seleccionado para hacer tal anuncio, que también fue el día del aniversario del fallecimiento de dicho expresidente.

Algunas opiniones encontradas

Aunque son muchas más las personas que no están de acuerdo con el día, hay otro grupo que expresó que lo más importante es que se celebren los comicios presidenciales, para así poder resolver las deficiencias que aquejan a todo el país.

“Que se hagan las elecciones rápido para que se acabe esto y para saber qué va a pasar con el país, porque estamos en ascuas, lo importante es que se celebren las elecciones”, destacó Carolina Bello.

Por otra parte, uno de los encuestados aseguró que hacer las elecciones ese día está mal hecho, se inclina la balanza y se presta para manipulaciones.

Entre los argumentos presentados por los venezolanos partidarios de la oposición, entendieron que no habrá un cambio de fechas para realizar dichos comicios, sin embargo, destacaron que deberían hacerse en una fecha que sea parcial para toda la población.

Marjorie Guerrero



Esta situación generó un debate y controversia popular, ya que el día elegido para las elecciones presidenciales es un tema de importancia para el proceso democrático de país.

Esta coincidencia en fechas ha sido públicamente rechazada por la población venezolana opositora, mientras que para el sector oficialista es un “buen augurio” para una decisión tan importante.

“A este Gobierno yo no le he visto beneficios y la coincidencia podría ser una manipulación de alguna manera, refiriéndose a Hugo Chávez cuando ejerció la presidencia y se van a confiar de eso. No, tenemos que vivir el presente”, expresó Marjorie Guerrero.

De este modo, y a pesar del descontento con el día designado para elegir al Presidente del país, los opositores aseguraron que es importante salir a votar para elegir un buen futuro para el país, ya que consideran que si se quiere un cambio deben empezar ejerciendo su derecho al voto.

ALEJANDRA BUITRAGO | elsiglo