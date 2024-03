Edhuar Gascue:”Desde Copei estamos preparados con un Proyecto País”

El diputado de la Asamblea Nacional y secretario general del partido Copei en Aragua, Edhuar Gascue, expresó su entusiasmo ante el inicio del cronograma electoral en el país, considerándolo como una valiosa oportunidad para fortalecer la democracia.

En este sentido, Gascue destacó que desde la tolda verde han venido gestando un proyecto país, con el objetivo de brindar un nuevo enfoque a una generación que anhela un cambio significativo.

“Es inminente que el país reclama cambios y transformaciones que requiere de manera urgente y la línea estratégica de Copei no será la confrontación con descalificaciones, sino será con argumentos y soluciones al pueblo que exige respuesta”, precisó el secretario regional de la democracia cristiana en Aragua.

Asimismo, afirmó que los personalismos estarán en segundo lugar y desde Copei no estarán dispuestos a sumarse a la tesis del abstencionismo y salidas militares, que a su juicio hay factores que buscan reeditar el 2018 donde a horas del proceso no inscribieron candidatos.

“Hoy la realidad es distinta, el pueblo ha aborrecido a quienes le regalaron un mandato a Nicolás Maduro y llevan 5 procesos electorales huyendo a la ruta del voto”, aseveró.

CONVOCATORIA AL CFN

Por otro lado, el secretario general de Copei en Aragua, informó que la democracia cristiana estará convocando a los delegados nacionales a la máxima instancia, para decidir en torno a las presidenciales pautadas por el CNE para el próximo 28 de julio.

“Nosotros decidimos exactamente hace 10 meses que nuestro abanderado es el diputado Juan Carlos Alvarado a la primera magistratura nacional, el cual fue por la MUD inhabilitado para participar en la elección primaria, pero, sin embargo, continuamos recorriendo más de 322 municipios del país recogiendo propuestas de los verdaderos problemas humanos y no una confrontación partidista entre rojo o azul que no se sincretiza al calor de los ciudadanos”, enfatizó.

Para finalizar, Gascue agregó que durante los procesos electorales en el país, el partido Copei continúa posicionándose como instrumento de cambio con más de 78 años de historia, por lo que espera que los demás partidos se pongan de acuerdo y se trabaje en una ruta que le dé un nuevo enfoque al país.

