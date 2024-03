Trabajadores de empresa en La Victoria exigen cumplimiento de sus derechos

Por los menos una decena de trabajadores de una reconocida empresa ubicada en la ciudad de La Victoria, estado Aragua, denunció una serie de percances que se están presentando en su sitio de labores y que nos les permite ejercer sus funciones a cabalidad.

Un grupo de trabajadores hicieron la denuncia. elsiglo

En este sentido, los afectados manifestaron que presuntamente desde hace por lo menos un año, cuando comenzaron a recibir atropellos, que van desde el quebrantamiento de sus derechos como trabajadores, hasta la afectación de sus núcleos familiares, a consecuencia de esta dificultad.

José Hernández, inspector de materia prima en la industria, explicó que la única exigencia que tienen es que se les valore su labor, con los beneficios que todos los trabajadores venezolanos mantienen como el HCM, transporte, uniformes y hasta el bono alimenticio.

“Deben cancelarnos todas las deudas que tienen con nosotros. Nos violan el derecho al bienestar de nuestra familia, al transporte, el HCM, los uniformes, la leche, que al igual que el transporte, eso nos repercute en el salario y las prestaciones.

Solicitud a las autoridades competentes

Asimismo, Hernández en nombre de sus compañeros, que son más de 60, explicó que actualmente se encuentran llevando a cabo todos los procedimientos legales. Sin embargo, se han conseguido con algunas dificultades a la hora de tomar los canales regulares.

“Se nos ha cortado el derecho al trabajo, nos han violado todos los derechos, nos tienen en un comedor desde hace año y medio y no nos ofrecen lo que por derecho nos toca. Hemos colocado denuncias ante el Ministerio del Trabajo, pues es una situación que nos viene afectando desde hace mucho tiempo y no hemos logrado solucionar nada. Han hecho una serie de pagos, unos aumentos que no los percibimos, al igual que las bonificaciones que tampoco no las han hecho como a los demás trabajadores”, expresó.

De la misma forma, el representante aseveró que en conjunto hicieron un amparo por la Procuraduría de La Victoria, tomando en cuenta los canales pertinentes para poder llevar a cabo un proceso exitoso y conforme a lo establecido.

“Para recibirnos la denuncia, nos mandaron a pautar una mesa de trabajo, la cual hicimos, recogimos los 22 bolívares de la semana de trabajo, para pagarle un taxi, para trasladar al alguacil de la empresa, y cuando nos tocó ir el día lunes no encontramos con que las autoridades nos cerraron la mesa de trabajo. Entonces necesitamos que se nos fije un cartel, donde ellos nos den justificación, porque nosotros cuando formalizamos la denuncia, lo hicimos por escrito y la respuesta que nos están dando hasta hoy es verbal”.

También te puede interesar: Trabajadores piden derogación de “políticas antiobreras”

Valorar el trabajo obrero

Por otra parte, esta parte de los trabajadores victorianos agregaron que estos últimos días han seguido en “su lucha”, en pro de lo que ellos califican como “dignificación de su trabajo”.

“Esta semana nuevamente nos acercamos a la Procuraduría del Trabajo en La Victoria, la Defensoría del Pueblo y seguimos sin tener ningún tipo de respuesta. Y esa mesa de trabajo era nuestra única oportunidad para seguir los canales regulares y nos están negando la posibilidad de protegernos ante los atropellos”, puntualizaron.

Para finalizar, hacen un llamado a los entes competentes, para en la medida de lo posible los apoyen con esta situación que están viviendo, a fin de conseguir una solución en pro de su bienestar y el de sus familias que se están viendo afectadas.

DANIEL MELLADO | elsiglo

JAS