A la intemperie ven clases en la UEN Maestro Mena Herrera

Alrededor de 300 estudiantes de la U.E.N. Maestro Mena Herrera en el sector Francisco de Miranda II, de Villa de Cura, municipio Zamora, deben cargar con sus pupitres a cuestas para ver clases en los terrenos donde se supone que debería estar su institución.

En Francisco de Miranda II hace falta espacio físico para la escuela

Al aire libre estos niños y jóvenes se forman para ser el futuro del país, ante la carencia en la que se encuentra este centro educativo pese al empeño de los maestros, personal obrero y administrativo de seguir luchando para que estos reciban educación de calidad.

Carolina Rojas, subdirectora de la institución, aseguró que la intención ahora es hacer notoria esta situación con la esperanza de recibir algún aporte de las instituciones del gobierno o de alguna empresa privada.

“Tenemos que agradecer que el pasado 18 de febrero recibimos una dotación en respuesta del 1×10 del Buen Gobierno y ese día de la entrega aprovechamos y hablamos con el asistente de la ministra de Educación, Yelitze Santaella, a quien le entregamos un reporte de nuestra realidad”, acotó Rojas.

La profesora Carmen Liendo aseguró que desde el año 2013 se encuentran en estos espacios donde funcionan ocho secciones de educación media en horas de la tarde y en la mañana alrededor de 150 estudiantes de primaria.

“Esta es una sede prestada, es la Casa Comunal, pero allí tenemos tres salones y una pequeña oficina, pero allí no cabemos todos. Nosotros tenemos un terreno pero todavía no tenemos la infraestructura”, explicó Liendo.

Es importante mencionar que esta Unidad Educativa cuenta con cinco espacios, como este, otro en El Vigía, también en el asentamiento campesino Las Cenizas, otros están en un espacio prestado de la escuela Casanova Godoy y otro en Camejo.

Aprobados por la Zona Educativa

“Estos espacios empezaron a funcionar por la necesidad, porque en esta zona existen ocho comunidades que han ido creciendo. Existe la matrícula y hemos sido aprobados por la Zona Educativa”, continuó diciendo.

La preocupación de esta docente es que dentro de poco tiempo llegará el invierno y cuando empieza a llover deben refugiarse en la Casa Comunal donde terminan viendo la clase de pie y amontonados.

“No es solamente la infraestructura, necesitamos pupitres, sillas para los profesores, que los salones estén acondicionados, baños, una cancha deportiva, un anfiteatro, porque hacemos muchos actos culturales junto a la comunidad”, detalló Liendo.

Victoria Díaz, trabajadora del área administrativa, afirmó que a pesar de que los estudiantes llegan con el entusiasmo de aprender, notan la evidente incomodidad. “Por lo menos contamos con el apoyo de nuestros representantes que no dudan en darnos esa mano amiga y hacemos bingos, rifas, jugamos con esa creatividad que nos brindan los estudiantes, quienes nos apoyan con ideas para conseguir aportes para nuestra institución y sacarlos a ellos adelante”, afirmó.

¿Qué pasa si llueve?

En tal sentido, Karol Aponte, representante de dos estudiantes, comentó que sus dos hijos ven clases en espacios muy pequeños o en el patio y cuando llueve no pueden ver clases. “A veces no los mando, cuando veo que hay mal tiempo; este espacio no está adecuado para que ellos estén aquí, necesitamos la escuela y el liceo”, señaló.

Por su parte, Lucy González, también representante, pidió al gobierno regional y nacional que los ayuden con la infraestructura, ya que el patio no está techado y los árboles dañan sus cuadernos y sus uniformes.

“Hay muchas necesidades, pero la mayor de todas es esa, que no tenemos la infraestructura. Los espacios los mantienen los profesores, los vigilantes, obreros administrativos, representantes, para que siempre estén limpios y bonitos, para que ellos puedan realizar sus actividades allí”, finalizó González.

