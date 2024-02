El jugador de Miami en la MLB desea seguir mejorando ¡Arráez por más metas!

En el primer día de entrenamientos con el equipo completo, dentro del complejo de los Marlins de Miami en Júpiter, Florida, uno de los nombres más esperados era el de Luis Arráez, el actual Campeón Bate de la Liga Nacional y figura importante dentro del conjunto que dirige Skip Schumaker.

“Estoy aquí para mejorar todos los días”, dijo el yaracuyano

El infielder llegó con la alegría que lo caracteriza, entusiasmado por afrontar su sexto Spring Training y segundo con el conjunto floridano, y por iniciar este nuevo camino para demostrar nuevamente lo que tiene para aportar en el terreno de juego no solo con sus batazos, sino en las otras áreas.

“Contento de poder estar acá. Esto es como el primer día de escuela, lo estoy disfrutando al máximo. Amo a mi familia, los extraño, pero también extrañaba esto, extrañaba el béisbol y a mis compañeros”, fueron parte de las primeras palabras de Arráez ante los medios y periodistas presentes. “Estoy saludable, eso es lo principal, así que estoy agradecido con Dios por esta oportunidad que me brinda”.

Luego de la gran campaña que tuvo en 2023, en la que empujó 69 carreras, anotó 71, se ponchó únicamente en 10 ocasiones, consiguió su segundo título de bateo al ligar para .354 de average, se adjudicó el bate de plata e incluyó su nombre en listas selectas de excelsos bateadores, el nativo del estado Yaracuy está enfocado en mejorar para repetir una buena actuación y alcanzar más logros.

Arraéz: “Estoy para mejorar todos los días”

Él sabe, como todos los peloteros, que el béisbol es un deporte de ajustes diarios y que cada jornada, cada juego, cada sesión de entrenamiento es un nuevo chance para volverse mejor que el día anterior, y ese es uno de sus enfoques para esta zafra.

“Estoy aquí para mejorar todos los días. Si veo que estoy fallando en algo trato de mejorarlo. Todos tenemos metas, yo tengo muchas y una de las principales es mantenerme sano, mientras lo haga podré poner mi granito de arena y ayudar al equipo a ganar”, enfatizó el dos veces participante del Juego de Estrellas.

Además, precisó que entre sus metas para este 2024 es poder regresar a los playoffs y ganar su primer encuentro en dicha instancia, puesto que eso conduciría el camino a uno de sus más grandes sueños: jugar la Serie Mundial.

Para ello, tuvo una ardua preparación durante la temporada muerta en la que además tuvo la oportunidad de estar acompañado por su familia entera, sus padres, esposa e hijas, quienes son la pieza importante que lo impulsan todos los días a salir a dar lo mejor de sí.

“La temporada muerta me hizo mejorar mucho, eso es importante para nosotros. Me enfoqué en trabajar mis piernas porque quiero mejorar mi velocidad y movilidad, mientras lo haga me voy a mover mejor. Ese fue uno de los principales enfoques que tuve”, detalló.

