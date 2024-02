¡Enfocado!

Los números aún no definen a Jackson Chourio. En lo absoluto. El contrato de $82 millones que firmó el venezolano en diciembre, un récord de la industria tratándose de un jugador sin experiencia en Grandes Ligas, no lo define.

El prospecto criollo que es un ejemplo y un modelo a seguir

La camiseta anodina de liga menor con el número 94 en la espalda que cuelga frente a su camerino cada mañana en el campamento primaveral tampoco lo define.

El prospecto número 2 del deporte tiene otras cosas en mente. Aspira a comenzar la campaña con el equipo grande de Milwaukee.

“Mi meta principal es empezar la temporada en Grandes Ligas”, dijo Chourio. “Voy a hacer lo mejor posible y mostrar quién soy. Eso es lo único que importa”.

Chourio seguirá usando la camiseta con el número 94 hasta nuevo aviso. El nuevo mánager de los Cerveceros, Pat Murphy, le dijo al prospecto en diciembre que tendría que ganarse la camiseta con el número 11, y el capataz está cumpliendo su palabra.

“Ni siquiera sé cuánto dinero recibió. Puedo sentarme aquí honestamente, y por la salud de mis hijos jurar que no tengo idea de cuánto dinero recibió”, dijo Murphy. “He escuchado algunos números, pero realmente no podría decirte cuánto dinero y no me importa. Sé que es uno de los mejores muchachos en el camerino y nos ayudará a ganar. Ésa es la verdad. Le voy a él”.

Chourio tuvo un vistazo de su futuro cuando se puso una camiseta de Grandes Ligas de los Cerveceros con su apellido y el número 11 en la espalda comenzando esta semana en una sesión de fotografías para una promoción del equipo. Regresó al número 94 cuando terminó la sesión, y es el número que usará hasta que Murphy decida lo contrario.

“No me importa qué número haya usado en Triple-A o Doble-A. No me preocupa su número”, dijo Murphy. “Me preocupa que entienda que tiene que jugar bien, y creo que lo hará. Pero tiene que jugar bien”.

Chourio, quien firmó durante el período de firmas internacionales en el 2021 por $1.8 millón, está listo para el reto. En un principio era campocorto, pero ha fungido como jardinero de tiempo completo desde el 2022. Brilló en el montículo en su juventud y luego se destacó como un prospecto de lujo cuando cambió de posición.

Eventualmente eligió a los Cerveceros por encima de los Padres, Filis, Dodgers, Rays y Yankees e incluso rechazó más dinero de dichos equipos para firmar con Milwaukee, debido a la forma en que el club lo trató a él y a su familia durante el proceso de evaluación amateur.

El ascenso meteórico del adolescente en el sistema de liga menor de Milwaukee no se le escapa. También sabe que aún queda mucho trabajo por hacer.

“Estoy agradecido por todo el apoyo que los Cerveceros me han brindado desde el principio”, manifestó Chourio. “Muchas personas me han ayudado a llegar hasta aquí, empezando por mi familia”.

Todos conocemos a Jaison Chourio, el hermano menor de Jackson y el prospecto número 8 de Cleveland. Pero todos también deberían estar pendientes de su hermano más joven, Jame Chourio, un receptor zurdo de 6 pies (y creciendo) y 160 libras que será elegible para firmar en unos años.

“Lo estoy haciendo tanto por ellos como por mí mismo”, dijo Chourio. “Quiero ser un ejemplo y un modelo a seguir. Es una responsabilidad que tengo que ser un buen jugador y un buen hermano”.

Aunque no son parientes, Jackson también considera a su compatriota Ethan Salas, el prospecto número 1 de San Diego, como un hermano. Ambos son clientes del mismo agente, César Suárez, y jugaron en el mismo equipo cuando eran adolescentes en Venezuela.

“¿Qué puedo decir sobre Ethan?” dijo Chourio. “Va a ser una superestrella. Un gran muchacho. Gran jugador. Es un poco más joven, pero siempre jugó con niños mayores por lo bueno que es”. ¿Suena familiar? Jackson Chourio cumplirá 20 años el 11 de marzo.

