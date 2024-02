La gala número 77 de los premios de la Academia del Cine Británico (BAFTA) comenzó arrancó este domingo en el Royal Festival Hall de Londres.

Arranca en Londres la gala de los premios Bafta

Desde el pasado año, la esperada ceremonia de los galardones más relevantes del cine británico se lleva a cabo en el Royal Festival Hall, en el centro de Southbank, en lugar del mítico Royal Albert Hall.

En el evento de este año, que presenta el escocés David Tennant, parte como clara favorita el biopic épico del creador de la bomba atómica, ‘Oppenheimer’, del director y guionista británico-estadounidense Christopher Nolan, que parte con 13 nominaciones, entre ellas a película, director y actor.

Tras ella se sitúa de cerca con 11 la británica ‘Poor Things’ (‘Pobres criaturas’), de Yorgos Lanthimos, mientras que la última obra de Martin Scorsese, ‘Killers of the Flower Moon’ (‘Asesinos de la luna’), y la inquietante ‘The Zone of Interest’ (‘La zona de interés’) acuden con nueve candidaturas.

El director español Juan Antonio Bayona asiste también a esta ceremonia en la que su cinta, ‘La sociedad de la nieve’, compite en la categoría de mejor película de habla no inglesa.

Antes del comienzo de la gala desfilaron, como es tradición, por la alfombra roja algunas de las estrellas nominadas, como la australiana Margot Robbie (‘Barbie’), Andrew Scott (‘Los que se quedan’), Paul Mescal (‘Los que se quedan’), Rosemund Pike (‘Saltburn’), Carey Mulligan (‘Maestro’) o el citado Bayona (‘La sociedad de la nieve’).

EFE

LG