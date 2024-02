Guillermo Luces, coordinador nacional del partido Voluntad Popular (VP), fijó posición en contra de las detenciones llevadas a cabo por el Gobierno a activistas sociales críticos de la actual gestión, destacando que se han incumplido los acuerdos de diálogo en Venezuela, por lo que hizo un llamado a resolver los problemas del país a través de procesos electorales legítimos y transparentes.

VP rechaza detenciones arbitrarias e incumplimiento del diálogo

En este sentido, Luces condenó enérgicamente las detenciones arbitrarias que han tenido lugar en los últimos días en nuestro país, manifestado su profunda preocupación por las restricciones a la libertad de expresión y la persecución de aquellos que expresan críticas hacia el gobierno de Nicolás Maduro.

“Nosotros rechazamos de manera contundente estas detenciones, no las calificamos de ilegal, no sabemos el proceso, no sabemos el fondo de lo que supuestamente son estas operaciones de golpes de Estado que hay en proceso, según información del Gobierno, pero también condenamos que se incumplen los acuerdos de Barbados, la mesa de diálogo”, precisó el dirigente.

Asimismo, resaltó el incumplimiento de los acuerdos de diálogo en Venezuela, que buscaban promover la reconciliación y la superación de las divisiones políticas, enfatizando la necesidad de que las autoridades cumplan con los compromisos adquiridos y fomenten un clima propicio para la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos.

Venideros comicios precidenciales

“Creo que estos dos factores, tanto el régimen de Nicolás Maduro como esta oposición anarquista le han causado mucho daño al pueblo de Venezuela, a nuestra economía, a nuestra vida cotidiana. Precisamente en un año electoral, el llamado que nosotros hacemos en Voluntad Popular es que resolvamos todos nuestros problemas a través de procesos electorales”, recalcó.

A su vez, recordó que en estas venideras elecciones presidenciales no debe haber traiciones a la Patria, golpes de Estado ni sanciones, por lo que consideró que los comicios serán una herramienta fundamental para que los ciudadanos puedan expresar su voluntad y elegir a sus representantes de manera democrática.

“El llamado de atención es tanto al régimen de Maduro, pero como también a esta oposición anarquista que tanto problema ha causado, a que de una vez por todas en este año electoral podamos dirimir, podamos solventar todos nuestros problemas con votos. El que tenga más votos es el que va a ganar y es el que quedará legitimado y ahí a partir de ese momento todos tenemos que después de 25 años remar hacia el mismo sitio, hacia el mismo destino próspero de Venezuela, hacia el mismo destino de prosperidad, de felicidad, donde todos nos podamos sentir orgullosos de ser venezolanos y de vivir en este país”, finalizó.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

LG