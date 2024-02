Doctores, enfermeras y demás personal médico que hacen vida en la población de Mariara, estado Carabobo, realizaron una caminata y pancartazo con motivo al Día Internacional de la lucha contra el Cáncer, que tuvo como finalidad reforzar ese mensaje de prevención a los mariareños sobre esta letal enfermedad.

Mariareños realizaron caminata para respaldar la lucha contra el cáncer

En este contexto, la licenciada Zuly Garnica, quien labora en el ambulatorio de dicha localidad del municipio Diego Ibarra, explicó que hicieron esta actividad para llamar la atención de todas las personas, y dar ese apoyo a quien padece esta patología en esta jurisdicción.

“Es una enfermedad que existe y que debemos tratar de apoyar a estas personas que la tienen, y por supuesto darle todo como gobierno, como comunidad de salud lo que ellos se merecen”, comentó.

Garnica acotó que con pitos y alzando las respectivas pancartas, los trabajadores sanitarios caminaron hasta la plaza Bolívar de Mariara, punto que sirvió para hacerse sentir y explicarle a los diegoibarrenses sobre lo complejo que es el cáncer.

“Es un acto simbólico para llamar la atención de la gente sobre esta enfermedad, que no perdona edad, sexo, condición social o política; todos tenemos algún miembro de la familia que lo ha tenido, incluso conocemos sobrevivientes” puntualizó la enfermera.

Yoleida Bollero, trabajadora social del Ambulatorio de Mariara

El cáncer se puede controlar y curar

La participante de esta caminata, aseguró que el cáncer es letal, pero que esto no significa que no se pueda controlar y en su caso curar. “Lo primero que tenemos que hacer es apartar el miedo y acudir a los profesionales y no empezar con cosas que los hace perder el tiempo, ya que después de eso, acuden hacia el médico y ya no hay nada que hacer”, dijo la trabajadora sanitaria.

Por su parte, Dayana Betancourt, directora municipal de Salud, acotó que gracias a la gestión de la alcaldesa Teresa Flores, las mujeres cuentan con un consultorio ginecológico que ofrece servicio para diagnosticar esta enfermedad.

Dayana Betancourt, directora municipal de Salud

“Allí pueden asistir para hacer despistaje de patología mamaria, despistaje de cuello uterino para prevenir; porque las mujeres también necesitamos de esa atención médica gratuita, ya que hay muchas personas que no cuentan con recursos para realizarse evaluaciones médicas”, acotó.

Por último, Yoleida Bollero, trabajadora social del Ambulatorio de Mariara, relató que una de las doctoras de este recinto médico, batalló contra el cáncer y lo logró vencer. “Gracias a Dios con la lucha de ella misma y el apoyo de su familia, superó el cáncer y ahorita está sana”, relató.

Licenciada Zuly Garnica, enfermera

Bollero recalcó que la galena cumplió a cabalidad las quimioterapias y otros tratamientos que le sirvió para curarse de esta enfermedad, pero esto fue por ese ánimo y el sentimiento que le ofrecieron sus allegados.

“El amor de la familia, el apoyo de sus amigos y la constancia para batallar y luchar contra el cáncer”, concretó.

LINO HIDALGO | elsiglo

LG