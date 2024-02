La situación con los servicios públicos en 23 de Enero no dejan de empeorar. Desde problemas con la recolección de la basura, hasta las malas condiciones en las que llega el agua, aquejan a los vecinos de esta zona de la Ciudad Jardín.

Problemas con la recolección de basura preocupa a vecinos de 23 de Enero

SERVICIOS PÚBLICOS

Muchos de estos servicios básicos son indispensables para el correcto desarrollo de la vida cotidiana, afectando directamente la salud y el bienestar de sus habitantes, dando cabida a la proliferación de todo tipo de enfermedades.

Los vecinos que denunciaron esta situación, informaron acerca de las constantes fallas “en todo”, como la recolección de los desechos sólidos. Afirmaron que el camión del aseo sólo pasa por las avenidas principales del sector, dejando olvidadas a las demás calles, obligándolos a sacar sus bolsas de basura hasta la principal, para así lograr que la recojan.

Otra medida que tomaron para deshacerse de sus desechos, es pagarle a un camión privado del “aseo” que pasa diariamente por las calles más adentro en la comunidad, cobrando por recoger los desperdicios, ya sea con dinero, con productos alimenticios o de aseo personal.

“LA SUCIEDAD COMO NORMALIDAD”

“Ellos cobran 50$, pero como estaba lleno de restos porque nosotros tenemos un negocio y siempre necesitamos la recolección”, expresó Carmen López, habitante de la comunidad.

A pesar de no estar de acuerdo con estas prácticas, no han tenido más opciones que recurrir a ellas para poder librarse de la suciedad con más “normalidad”. En muchas ocasiones no tienen dinero para pagar el servicio, por lo que les dan alimentos.

“Hay que darle un artículo de comida; una pasta, un arroz, un azúcar, y cuidado no te dicen con qué van a rellenar las arepas”, afirmó Marjorie Hidalgo, vecina del sector.

Estas personas no sólo denuncian las fallas en los servicios públicos, alegando que no existen, sino que se quejan además, del mal trato de las personas que hacen el trabajo hacia ellos.

LAS CALLES TAMPOCO SIRVEN

Entre los problemas que aquejan a los vecinos, también se encuentra el mal estado de las vías, dañando completamente los carros que pasan a menudo por ahí, obligándolos a recurrir a vías externas y caminos mucho más largos para llegar a sus viviendas, en aras de evitar dañar los vehículos.

“Mi carro tiene el tren delantero dañado por eso”, afirmó Carmen López, alegando también que la reparación le sale en “aproximadamente 30$ o más”.

Finalmente, estas personas recuerdan cuando en su comunidad todo iba mejor, resaltaron que antes los servicios públicos eran atendidos con éxito y eran escuchados, sin embargo, en la actualidad los tienen olvidados.

ALEJANDRA BUITRAGO | elsiglo

YG