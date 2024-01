Transportistas de carga pesada ya están cansados de esperar días enteros en una cola para surtir de gasoil sus vehículos, afirmando que la situación es crítica sea en Cagua municipio Sucre, estado Aragua, o en cualquier parte del territorio nacional.

Kilométricas y tediosas son las colas de gandolas

En este sentido, Freddy Murga, quien esperaba echar gasoil en una estación de servicios ubicada en la carretera nacional de Cagua, explicó que debe esperar dos días para surtir su gandola en esa gasolinera. “Echan regulado 400 litros a cada carro nada más”, añadió.

El gandolero afirmó que todos los días en esa estación donde está llega una cisterna con el combustible, haciendo que el panorama no sea peor. Pero, la cantidad de gandolas que llega no es para abastecer a un centenar de vehículos.

“De la cola solamente echan a 25 carros, y además siempre ofrecen el apoyo”, dijo.

Hay estaciones de servicio que sí les llega diariamente el combustible

El conductor aclaró que los 400 litros que surten sólo les alcanza para dos viajes ida y vuelta a Puerto Cabello, estado Carabobo. “Prácticamente haces los viajes y regresas para hacer la cola dos días más”, comentó.

Por su parte, Juan Ramos afirmó que otra de las vicisitudes que deben aguantar es que no en todas las estaciones de servicio llega con regularidad el combustible, y aseguró que no sólo en Aragua pasa esta situación.

“Esto es a nivel nacional. Tú vas al estado Carabobo, vas a Portuguesa, a Guárico y tú ves esto así. Se evidencia que este es un problema de Pdvsa y no del operador de la estación de servicio”, aclaró.

Colas por el gasoil no paran de crecer en Cagua

Ramos precisó que la calidad del gasoil no es de óptima calidad, provocando que los vehículos presenten fallas constantes. “Tenemos un combustible de muy mala calidad, y siempre es el transportista que termina pagando todo”, acotó.

Mencionó que no es solos gastos en reparaciones que deben invertir, sino tiempo, estabilidad física y mental para poder resistir a estas colas agotadoras. “Para esto es inversión de dinero del conductor, merma la calidad de vida porque tenemos que estar tres a cinco días en la cola; no tienen donde resguardarse; no hay un sitio donde pueda comer como es, no hay un sitio para hacer sus necesidades básicas. Todo esto genera una cola de problemas”, aclaró.

Por último, Francisco Suárez expresó que también están cansados de algunos conductores “VIP”, que son los que sin hacer cola pasan directo a las islas para surtir combustible. “A lo mejor ellos pagan más caro y le dan prioridad”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

LG