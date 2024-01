No todo lo que brilla es oro, y esa premisa aplica también a Hollywood, donde la fundación “Golden Raspeberry Award” nomina cada año lo peor de la producción cinematográfica norteamericana, y muchas veces internacional.

“Los mercenarios 4” acapara nominaciones a los “premios” Razzies

Efectivamente, en paralelo al Óscar, los “Razzies” han anunciado las nominaciones para su 41ª edición, y los nominados incluyen a algunas de las películas más taquilleras y esperadas del año, así como a algunas producciones más independientes.

EL FILME MÁS NOMINADOS

El filme con más nominaciones es “Expend4ables”: la cuarta entrega de la franquicia “The Expendables” (Los mercenarios”) compite en siete categorías, incluyendo Peor película.

“The Exorcist: Believer” y “Winnie the Pooh: Blood and Honey” le siguen con cinco nominaciones.

Quizá la gran sorpresa del año es que incluso producciones de gran presupuesto y que prometían mucho son contempladas para una estatuilla. Tal es el caso de “Shazam! Fury of the Gods” y “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, que contienden en cuatro categorías de los Razzie.

UN OSCAR

Incluso estrellas que han ganado un Oscar están en la contienda por un Razzie, como Helen Mirren.

La ceremonia se llevará a cabo el próximo 9 de marzo, una noche antes de los Oscar.

También te puede interesar: Kate del Castillo protagonizará ‘Chavela’, que narra la vida de la icónica Chavela Vargas

¿CÓMO SE ELIGEN LOS PREMIOS RAZZIE?

Vale la pena recordar que estos galardones no buscan más que ser una sátira de la temporada de premios de Hollywood. En ese sentido, no se trata de una organización formal ni una academia. “Variety” explica que cualquier persona se puede convertir en un juez de los premios al pagar una cuota de 40 dólares o una membresía de por vida de 500.

LOS DES-NOMINADOS

PEOR PELÍCULA

Ant-Man y la Avispa: Quantumania

El exorcista: Creyente

Los mercenarios 4

Indiana Jones y el dial del destino

Winnie the Pooh: Miel y sangre

PEOR DIRECTOR

Rhys Frake-Waterfield (Winnie the Pooh: Miel y sangre)

David Gordon Green (El exorcista: Creyente)

Peyton Reed (Ant-Man y la Avispa: Quantumania)

Scott Waugh (Los mercenarios 4)

Ben Wheatley (Megalodón 2: La fosa)

PEOR ACTOR

Mel Gibson (Confidential Informant)

Jim Carrey (Sonic the Hedgehog 2)

Kevin Costner (The Ice Road)

Sylvester Stallone (Los mercenarios 4)

Jason Statham (Los mercenarios 4)

PEOR ACTRIZ

Ana de Armas (Ghosted)

Megan Fox (Johnny & Clyde)

Salma Hayek (Magic Mike”s Last Dance)

Jennifer Lopez (The Mother)

Helen Mirren (Shazam! Fury of the Gods)

PEOR ACTOR DE REPARTO

David Spade (Hotel Transylvania: Transformania)

Rob Schneider (Hotel Transylvania: Transformania)

Adam Sandler (Hustle) CON FOTO E

Seann William Scott (The Ice Road)

Judd Nelson (The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window)

PEOR ACTRIZ DE REPARTO

Kim Cattrall (About My Father)

Megan Fox (Los mercenarios 4)

Bai Ling (Johnny & Clyde)

Lucy Liu (Shazam! Fury of the Gods)

Mary Stuart Masterson (Five Nights at Freddy”s)

elsiglo

YG