La banda criminal, Tren de Aragua, localizada por las autoridades en Chicago, Estados Unidos. Esta organización criminal transnacional, que ha logrado expandir su terror muy rápidamente por toda Suramérica, está en Estados Unidos, según alertan reportes de inteligencia de agencias locales.

Al menos desde octubre de 2023, divisiones de inteligencia de la Oficina del Alguacil del Condado de Cook confirmó a través de correos electrónicos internos a los que Telemundo Chicago tuvo acceso, que miembros del Tren de Aragua están en Chicago.

Garry McCarthy, Jefe de policía del suburbio de Willow Spring, califica al Tren de Aragua como una empresa criminal y confirma que está operando en Chicago.

A través de los correos electrónicos, oficiales alertan a sus unidades internas que: “la banda tiene fuertes operaciones de trata de personas en América Latina y que múltiples agencias han confirmado su presencia dentro de Estados Unidos.”

“Ya sea tráfico de drogas, contrabando, trata de personas, para explotación sexual, extorsión, todas esas cosas que esta banda está haciendo en Sudamérica”, dijo McCarthy.

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, le confirmó a Telemundo Chicago Investiga que 38 miembros del Tren de Aragua están bajo arresto en 6 sectores diferentes de la frontera de Estados Unidos, en el año fiscal 2023. Aunque no detallaron exactamente en qué sectores, sí explicaron que para detenciones de este tipo utilizan controles biométricos e investigación de antecedentes.

Pero en el caso del Tren de Aragua, de acuerdo con la investigadora y autora del libro “el Tren de Aragua”, esto podría ser cuesta arriba.

La Patrulla Fronteriza confirmó que al menos dos de los 38 individuos están bajo prisión en El Paso intentando ingresar al país de manera ilegal por la frontera con México. Uno de ellos había intentado entrar en una segunda oportunidad.

Art Del Cueto, vicepresidente del sindicato de la Patrulla Fronteriza conversó con Telemundo Chicago Investiga desde Arizona acerca de las dificultades para detectar a potenciales miembros del Tren de Aragua.

“Hay individuos que son parte de este grupo criminal, pero simple y sencillamente como no tienen récord criminal o algo que pueda distinguir que son parte de ese grupo, están libres dentro de Estados Unidos”, dijo Del Cueto.Se calcula que cientos de ellos podrían estar en el país.

Otro desafío para la detección de miembros de este grupo es la falta de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos, desde el gobierno de Donald Trump.

“No tenemos datos sobre ellos porque estoy seguro de que si es Venezuela, no los comparte con Estados Unidos. Así que no puedes unir puntos cuando no tenemos puntos”, dijo McCarthy.

En los correos del equipo de inteligencia de la Oficina del Alguacil del Condado de Cook, está incluida una fotografía del jefe de la banda: Héctor Guerrero Flores, conocido por su alias “Niño Guerrero”.

Un reporte de la periodista Ronna Rísquez para el medio “Runrunes” de Venezuela, incluyó la alerta roja de Interpol que solicitó contra el cabecilla por el gobierno de Nicolas Maduro.

