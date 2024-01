Vinotinto Sub 23 hoy ante Ecuador a olvidar lo sucedido contra Bolivia

El entrenador argentino Ricardo Valiño se refirió al trabajo que tiene pendiente la Vinotinto Sub-23 después de debutar con un empate 3-3 ante Bolivia en el Preolímpico Suramericano.

No la tiene fácil, pero el equipo Vinotinto tiene que recuperarse luego del empate frente a Bolivia

En rueda de prensa, el técnico de 53 años de edad se refirió a las fallas defensivas del equipo durante el torneo en el que se otorgarán dos cupos para los Juegos Olímpicos de París.

“La realidad nos marca que cometimos errores defensivos, que los pagamos caro. En el primer tiempo no entramos bien al partido, estuvimos imprecisos, tuvimos llegadas a partir de arrestos individuales. Nos despierta un poco el gol de Bolivia, cuando nos conectamos el equipo juega bien”, resumió Valiño el primer tiempo.

Sobre el segundo tramo del encuentro, Valiño aseguró que estaban con el control del partido. Sin embargo, volvieron a cometer errores defensivos que le dieron oportunidad a sus rivales de adelantarse. La Vinotinto Sub 23 logró estar en ventaja 3-1, pero la Verde mejoró en su juego en el tramo final y se quedó con el 3-3 final.

“Sabíamos que Bolivia venía con jugadores que jugaron la última fecha de eliminatorias, que tenía un roce. Es un equipo trabajado, complejo, pero sabíamos dónde podíamos hacerles daño”, señaló el técnico.

En sus declaraciones, valoró la estrategia del 4-2-3-1 inicial y aseguró que esta planificación era más agresiva que jugar con dos nueves de espalda al arco. “Fuimos al 4-2-3-1 porque intentábamos generar una superioridad numérica a lo que proponía Bolivia”, aseguró.

“Ahora tenemos que dar vuelta la página y corregir el aparato defensivo. No me gustaron los primeros minutos, no fuimos precisos, perdimos pelotas y no tuvimos posesiones. Aquí en casa tenemos que intentar imponer condiciones desde el minuto 1, es lo que pregonamos”, señaló Valiño.

El equipo venezolano chocará contra Ecuador hoy, a las 7:00 pm, en el Estadio Brígido Iriarte, en Caracas. “Pese a la adversidad no tenemos que caernos, y corregir algo que a veces es difícil en el fútbol como el equilibrio”, concluyó el entrenador argentino.

Ecuador puntero

En la primera jornada, el conjunto ecuatoriano dirigidos por Miguel Bravo goleó 3-0 a Colombia para colarse en el primer lugar del grupo A antes del comienzo de la segunda fecha.

La Tri sub-23 aprovechó que los cafeteros tuvieron un hombre menos desde el minuto 24 cuando fue expulsado Jimer Fory con roja directa.

El protagonista fue el mediocampista de 19 años de edad, Yaimar Medina que entró desde la banca de suplentes al 62′ para luego abrir el marcador nueve minutos después.

Medina firmó el doblete cerca del final para el 3-0 definitivo que sorprendió en el arranque del Preolímpico. Cristopher Zambrano también se unió a la fiesta goleadora ecuatoriana al marcar en el 86′.

Ecuador se vio como un equipo sólido y con buenos atacantes que ahora deberán medirse hoy contra el anfitrión.

Ecuador, en este tipo de torneos clasificatorios a los olímpicos ha llegado a un cuarto puesto en 1984 y en 1992, y en su última participación quedó en décimo lugar en Colombia 2020.

Mientras, Venezuela busca obtener su segunda participación en unas olimpiadas después de 44 años, cuando compitió en la cita de Moscú 1980.

Posiciones

Grupo A

Selecciones Pts PJ PG PE PP DG

Ecuador 3 1 1 0 0 3

Venezuela 1 1 0 1 0 0

Bolivia 1 1 0 1 0 0

Brasil 0 0 0 0 0 0

Colombia 0 1 0 0 1 -3

elsiglo

CJL