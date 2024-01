El sector de las telecomunicaciones en Venezuela se enfrenta a dos panoramas en 2024, con los que se podría ver crecimiento con un cambio y desarrollo de los actuales escenarios.

Experto estima crecimiento en el sector de las telecomunicaciones. Foto cortesía.

El periodista experto en tecnología, William Peña, destacó que por un lado se espera una mayor apuesta de inversiones de algunas empresas, especialmente si se da un cambio en el escenario electoral.

No obstante, agregó que en caso de que se quede el gobierno actual, este ya no puede revertir las libertades económicas que se han ido abriendo, por lo que las empresas que invierten en el país se beneficiarían, sobre todo aquellas que tienen vínculos con el gobierno y no pueden sacar sus capitales fuera de Venezuela.

En la entrevista con el periodista venezolano Mario Beroes, Peña señaló que también se espera el inicio de una carrera de compras y adquisiciones a pequeña escala de operadores de servicios, especialmente de Internet.

Esto debido a que las empresas tradicionales buscarán recuperar los espacios que se vieron afectados durante la paralización del país entre 2015 y 2021.

El experto advierte que algunas empresas necesitarán una ayuda adicional o alguien que las compre para poder consolidarse en el mercado. En ese sentido, se espera que en los próximos meses se comiencen a ver compras de compañías que dominan zonas que antes eran lideradas por las compañías tradicionales, aunque todo estará supeditado a lo que dicte Conatel.

Además, las fallas de Cantv y la decisión de la empresa de incrementar excesivamente las tarifas de un servicio que sus clientes no reciben, podrían desencadenar mayores cambios en el sector y la expansión de otros operadores de servicio de Internet.

Frecuencias 5G dinamizarán las telecomunicaciones

Peña también mencionó que es posible que se vean capitales extranjeros interesados en participar en la licitación de frecuencias 5G en el país, lo que considera traerá cambios positivos en el sector de las telecomunicaciones.

En cuanto a las empresas locales, Movistar cuenta con el respaldo de su matriz española, lo cual le podría permitir dar un giro radical y competir de manera efectiva en el mercado.

«No solo el 5G demanda interés, pues Venezuela aún tiene mucho que avanzar en telecomunicaciones y con excepción de Movistar, que cuenta con el brazo de su matriz española que puede darle un giro radical si analiza el país con otra perspectiva, ninguna otra tiene músculo financiero para un país en real competencia», dijo Peña a Beroes.

El experto indicó que Cantv y Movilnet podrían terminar en manos extranjeras, a pesar de cualquier resistencia por parte del gobierno actual. La única empresa que estima podría mantenerse sería Digitel, y eso dependerá de los intereses de los herederos de Oswaldo Cisneros.

