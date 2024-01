Guillermo Racero apunta a Milano-Cortina 2026

En el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Gangwon 2024, un venezolano pone sus esperanzas en la cita adulta de Milano Cortina 2026.

Racero fue considerado por el Comité Olímpico Internacional a través del programa Solidaridad Olímpico

Guillermo Racero nació en Maracaibo, estado Zulia y muy pequeño emigró: “Soy hispano venezolano. Cuando era pequeño, mi familia se fue de Venezuela y empecé a hacer esquí alpino a los 12 años, en Estados Unidos. Siempre tuve pasión por los deportes de invierno. Fui futbolista, jugué rugby. Ahora mismo vivo en Austria donde practico el esquí de fondo, que es el deporte de invierno en el que compito. Aquí fue donde descubrí esta modalidad del esquí que no había probado antes. Hace tres años empecé a competir y sólo he avanzado. Ya he logrado los mejores resultados para Venezuela en esquí nórdico”, aseguró el atleta.

Racero fue considerado por el Comité Olímpico Internacional a través del programa Solidaridad Olímpico: “Ya estuve en el Campeonato Mundial del año pasado en Eslovenia, donde conseguí una muy buena marca, y me ha ayudado a obtener este respaldo del Comité Olímpico Internacional para intentar clasificar a los Juegos Olímpicos de Invierno”, afirmó Racero, sobre su resultado del puesto 50 en los 10 kilómetros de la cita mundialista disputada en Planica.

“Desde el primer momento me encantó el esquí. Es un deporte de resistencia donde se utiliza todo el cuerpo y es muy importante la técnica. Es un deporte muy completo. Además del desempeño físico que se necesita, de cierto modo, la tranquilidad, lo bonito que es deslizarse por la nieve en paisajes nevados, bosques. Aparte de lo competitivo, los paisajes son preciosos y es algo que me atrae mucho del deporte”, sostuvo Racero, quien reside en Innsbruck, Austria y es entrenado por Peter Schwandl y Mario Huys.

Racero entiende que el camino será prolongado, pero tiene claro los puntos a mejorar: “Seguir trabajando en muchos aspectos. El aspecto técnico es muy importante, mejorar y cambiar esos pequeños detalles para conseguir que mi técnica de esquí sea lo más eficiente posible y me asegure que estoy poniendo toda la energía en el esquí, me sirva para avanzar. Mejorar mi cuerpo y la fuerza, mi capacidad de resistencia, mi capacidad pulmonar, mi VO2 Máximo. Mis valores puros de rendimiento. Además de mejorar mi conocimiento del “waxeo”, (del inglés wax, término referido a la técnica de encerar los esquís, según el estado de la nieve).

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 se disputarán del 6 al 22 de febrero de 2026 en esas ciudades italianas.

