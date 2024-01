La plataforma social Aragua en Red se pronunció en contra de lo que catalogaron como “políticas perversas de bonos” que atenta contra el salario de los venezolanos y en la que los jubilados y pensionados quedan en desventaja.

Cupertino Peña, vocero de la Alianza Social de los Trabajadores de Aragua

Para esta oportunidad, el vocero fue Cupertino Peña, de la Alianza Social de los Trabajadores de Aragua (ASTA), quien aprovechó la oportunidad para solidarizarse con los periodistas por un incidente ocurrido el pasado 15 de enero durante la marcha de los maestros, en la cual, personas que usurpan sus funciones agredieron de forma verbal a uno de los periodistas de este medio impreso, luego de sabotear el material audiovisual que venía grabando.

“Queremos expresar nuestra solidaridad a nuestros amigos de la prensa por el incidente que ha ocurrido, porque agradecemos lo que ustedes han hecho por nosotros durante todo este tiempo que hemos estado en la lucha”, precisó Peña.

En otro orden de ideas, el dirigente social expresó su punto de vista en cuanto a las acciones del presidente Nicolás Maduro, quien “se niega” a realizar un aumento de salario.

“Cuando Nicolás Maduro fue a la Asamblea Nacional a presentar su memoria y cuenta, dijo muchas mentiras, y una de esas, era hacer creer que se había producido un aumento de salario cuando lo que hemos tenido en Venezuela en materia laboral y salarial, es un retroceso increíble”, señaló Peña.

En tal sentido, destacó la pérdida de las prestaciones sociales como una de las principales dificultades que afrontan los trabajadores. “Acabaron con el salario, acabaron con el empleo y se llevaron por los cachos al Seguro Social”, enfatizó peña.

Este representante de ASTA aseguró que la política de bonos aplicada por el Ejecutivo Nacional es utilizada para “chantajear a los trabajadores”, razón por la cual, señaló que debe tomarse en cuenta el artículo 104 de Ley Orgánica del Trabajo que establece que todo lo que el trabajador recibe a cambio de su jornada es salario.

“Parece que hubieran derogado la LOT sin ir a la AN, porque además no discuten el contrato colectivo, no aumentan el salario y acaban con las prestaciones”, continuó diciendo.

En el caso de la tercera edad, que además de recibir un bono de 25$, Peña señaló que rechazan las declaraciones de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. “Ella asegura que deberíamos estar agradecidos porque a pesar de lo que ellos llaman bloqueo, el Estado sigue pagando a los pensionados, cuando fueron ellos los que acabaron con todo”, precisó.

“Hemos venido denunciando que al régimen le estorbamos los viejos y quiere acabarnos dejándonos sin nada que comer, por eso quiere producir un gerontocidio en Venezuela. Por todo esto, los trabajadores estamos llamados a continuar con la lucha, a mantener esa llama prendida a sabiendas de las consecuencias que eso nos traería, pero no tenemos miedo”, señaló el líder social.

En cuanto a lo ocurrido en el estado Barinas con la detención del dirigente sindical Víctor Venegas, “por cumplir su deber de proteger a sus agremiados”, comentó que los trabajadores tienen el reto de “seguir luchando porque haya un cambio de gobierno”, considerando que es un año electoral.

“El próximo 23 de enero hacemos una invitación a los trabajadores y al pueblo aragüeño a que nos acompañen en esa gran manifestación, exigiendo que este año se produzcan elecciones libres, competitivas, que nos permitan constituir un estado de derecho y justicia social”, finalizó.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

MV