Leonardo Reginatto disfruta de su mejor temporada invernal

Leonardo Reginatto es uno de esos casos de peloteros a los que resulta sorpresivo no encontrarle ni siquiera una pequeña pasantía en las Grandes Ligas, a pesar de su capacidad de producir de forma constante en circuitos de gran nivel, como la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

El brasileño, Leonardo Reginatto, durante la ronda regular concretó una línea ofensiva de .344/.381/.507, con 8 jonrones y 46CI. FOTO CORTESÍA

A lo largo de su carrera, el brasileño ha vestido los uniformes de los Bravos de Margarita, Navegantes del Magallanes y Tiburones de La Guaira en la LVBP, siempre con resultados sobresalientes. No obstante, por primera vez en su larga trayectoria profesional, que comenzó justamente en Venezuela con la sucursal de novatos de los Rays de Tampa Bay en 2009, en la extinta Venezuelan Summer League, Reginatto siente que todo se ha juntado para formar una campaña ideal en este invierno.

“Me he sentido muy bien en toda la temporada. No se trata ni siquiera de los números, que, por supuesto son importantes, pero va más allá de eso. Me he sentido excelente”, confesó el paleador el pasado viernes. “Me gusta mucho venir a Venezuela y por eso lo he hecho en tantas ocasiones. Creo que siempre he dejado buenos números acá, pero lo que he podido conseguir con los Tiburones en esta ocasión es especial”, añadió.

Baluarte ofensivo de Leonardo Reginatto

En una alineación que contó con Ronald Acuña Jr., Yasiel Puig, Maikel García y compañía durante la fase inicial del campeonato, Reginatto siempre se mantuvo como uno de los principales baluartes ofensivos de los salados. En 52 desafíos de la instancia, el nativo de Curitiba, de 33 años de edad, registró una robusta línea ofensiva de .344/.381/.507, con 13 dobles, ocho jonrones y 46 carreras remolcadas.

Cifras que, indudablemente, colocaron su nombre entre los candidatos a reclamar el premio al Jugador Más Valioso del circuito en este certamen. El galardón terminó en manos de José “Cafecito” Martínez, de los Tigres, y el nombre de Reginatto no figuró entre el trío de finalistas, pero el toletero sí recibió algunos votos, aunque lo más destacado de esta zafra para el veterano tampoco va ligado a una distinción.

“Es un honor ser considerado entre los posibles ganadores de un MVP”, aseguró Reginatto. “No estuve entre los finalistas y es una lástima, aunque los que sí figuraron sin lugar a dudas lo merecían. Pero mantengo que lo especial de esta temporada va más allá de las estadísticas. Ha sido, por varios motivos, mi mejor campaña en Venezuela y en el invierno”.

Round Robin

En el vigente todos contra todos, en el que La Guaira se ha visto muy superior al resto, al punto de conseguir la clasificación a la gran final este pasado lunes, cuando todavía faltaban cinco compromisos en el calendario del club en el Round Robin, la inspiración del forastero en el cajón de bateadores no había perdido fuerza.

Tras 12 juegos en enero, Leonardo Reginatto marcaba un promedio de .326, con un OPS de .795, junto con tres dobles, otro trío de empujadas y 11 anotadas. Es una consistencia que no solo ha mantenido al brasileño como una pieza inamovible en la alineación de los Tiburones desde el primer día de la ronda regular, sino también como uno de los bateadores más destacados de la LVBP, sin importar la semana, el mes o la etapa en el que se encuentre el campeonato.

