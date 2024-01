Trabajadores siguen protestando por un salario digno

En el marco del Día del Maestro, el gremio salió a protestar haciendo valer sus derechos, por lo que Rogelio Castro, secretario general del sindicato obrero de la UCV Maracay habló sobre la exigencia de la clase trabajadora en el estado.

Rogelio Castro; secretario general del sindicato obrero de la UCV Maracay

En una fecha tan icónica como el Día del Maestro, lo utilizaron para manifestar sus ideales y problemáticas, exigiéndoles a las autoridades nacionales respetar sus derechos. Además de hacer valer sus labores como docentes y trabajadores del sector público, encargados de formar a las generaciones futuras.

“Estamos exigiendo la derogación del instructivo Onapre, memorando 2792, aumento salarial como lo dice el artículo 91, la cancelación de las deudas, la liberación de los presos políticos”, afirmó el secretario.

Tanto el magisterio como el sector obrero del estado están exigiendo la cancelación de deudas pasadas, así como también que les regresen los beneficios de salud, mensualidades que cubran todas sus necesidades, sin darles bonos o las populares bolsas CLAP. Afirmando además, que esto es una burla a sus años de instrucción docente y a su trabajo como profesionales, siendo uno de los sectores peores pagados.

“Rechazamos la bonificación salarial, no queremos bono, queremos que se respeten los contratos colectivos. Que se discutan los contratos colectivos con todas las federaciones existentes que están legítimas, no las federaciones de maletín que el Gobierno creó para que defiendan sus intereses. No queremos más atropello hacia la clase trabajadora”, comunicó Castro.

Llamado a la unificación

De este modo, también recalcaron que continuarán con estas medidas hasta “lograr el objetivo planteado”. A su vez, hizo un llamado al pueblo a no tener miedo y a unificarse como una sola voz para hacer valer sus derechos.

Afirmó también, “que este es el año de lograr los objetivos planteados y el cambio político. Es la única manera, no hay otra”.

Por otro lado, Deyanira Romero, representante del sector administrativo de la UCV y de la Federación de Trabajadores a nivel nacional, pidió al Gobierno que se fije en la cantidad de trabajadores que salieron a exigir sus derechos.

“Que deje de burlarse de los trabajadores, ese ofrecimiento que pusieron en el presupuesto nacional del 10% del salario es una falta de respeto para la clase trabajadora. Rechazamos la bonificación”, manifestó Romero.

El sector obrero y trabajador salió en su propia causa, no sólo apoyando a los maestros, sino reclamando para ellos mismos un pago digno, sin atajos. A su vez, informaron que estas jornadas de protestas seguirán haciéndose de manera paulatina, con el fin de demostrar el alcance y el descontento del gremio.

Finalmente dieron a conocer que el este miércoles 17 de enero tendrán una nueva convocatoria donde seguirán en su lucha hasta completar un paro completo, desembocando en un ajuste salarial.

ALEJANDRA BUITRAGO | elsiglo