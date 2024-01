Educadores de Aragua se unieron a la jornada de protesta nacional

Este lunes, docentes del estado Aragua se unieron a la jornada de protesta nacional en el marco del Día del Maestro, con el objetivo de exigir mejoras salariales dignas y la restitución de todos sus beneficios laborales.

Los docentes pidieron un aumento digno en sus salarios

La manifestación comenzó en la esquina de Parque Aragua y fue convocada por distintos gremios docentes y organizaciones sindicales de la región, que expresaron su descontento ante la situación actual de los salarios y las condiciones laborales que han afectado significativamente su calidad de vida y capacidad de brindar una educación de excelencia.

Durante la jornada, los manifestantes se encontraron con varios piquetes de la Policía Nacional y la Guardia Nacional, que impidieron el paso hacia la sede de la Inspectoría del Trabajo, destino originalmente planificado por los docentes. Ante esta situación, los maestros decidieron finalizar su recorrido en la plaza Bicentenaria.

En tal sentido, los profesionales de la educación reiteraron su determinación de luchar por sus derechos y demandas legítimas exigiendo así mejoras salariales justas que les permita cubrir sus necesidades básicas, agregando que no volverán a las aulas de clases hasta tanto no reciban una respuesta positiva del patrono.

“PEDIMOS ACCIONES CONTUNDENTES DE LAS FEDERACIONES”

En este sentido, Teodomiro Aguilar, presidente de la Asociación Civil de Jubilados y Pensionados Unidos del estado Aragua, hizo un llamado a las federaciones de trabajadores y sindicatos de todo el país a tomar acciones contundentes para hacer frente a las dificultades actuales que atraviesan los jubilados y pensionados de Venezuela.

Los docentes tomaron la avenida Bolívar de Maracay para exigir mejoras en sus salarios

Aguilar expresó su preocupación por la grave situación que afecta a los adultos mayores, cuyos ingresos cada vez son más insuficientes para cubrir las necesidades básicas. Por ello, hizo un llamado a las Federaciones para que convoquen a un paro de 72 horas, con el objetivo de presionar al Gobierno nacional y exigir soluciones reales y efectivas.

“Hoy nos han llevado a no celebrar el Día del Educador, no podemos celebrar nada si se han retirado de las aulas más de 166 mil educadores, los cuales se han dispersado por diversos países del mundo en busca de mejoras económicas y salariales. Además, faltan 150 mil educadores en las asignaturas básicas fundamentales de la ciencia, como lo es matemática, física y química”, precisó.

Asimismo, condenó la ocupación de los planteles por parte del Gobierno, los cuales están siendo convertidos en Centro de Formación Ideológicos desde el punto de vista de un pensamiento único.

“Ese no es el maestro que nosotros queremos, eso no es lo que nosotros adquirimos en los centros de formación universitarios, centros que permanecen prácticamente cerrados porque el Gobierno no les facilita su formación y capacitación”, denunció.

PARALIZACIÓN PROGRESIVA DE LAS ACTIVIDADES

Por otra parte, Roberto Campero, miembro del Comando Intergremial, declaró que los maestros se mantendrán en las calles para defender sus derechos, lo que resultará en la interrupción de la atención de la matrícula escolar en todas las escuelas y la desactivación del horario mosaico.

Con pancarta en mano, los educadores salieron a defender sus derechos

“Anunciamos que haremos la paralización progresiva de todas las actividades. Este miércoles comienzan las primeras 24 horas a nivel nacional, la próxima semana serán 48 horas, luego 72 horas hasta llegar a la paralización total”, informó.

A su vez, recordó que ante la crisis que atraviesa el país, el sector educación es la única reserva moral que sale a la calle a exigir los beneficios contractuales y salariales que cada trabajador se merece.

“La clase de hoy la damos en la calle. Seguiremos protestando mientras sea necesario, y peligra el segundo momento académico a nivel nacional. No vamos a reintegrarnos, ni vamos a evaluar ni atender a los estudiantes. Damos gracias a los padres y representantes por el apoyo porque esta lucha también es de ellos”, aseveró.

TODAS LAS LUCHAS, UNA LUCHA

Mientras tanto, Freddy Lucena, secretario de organización de la Asociación de Profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) El Mácaro, anunció que como institución se sumaron en defensa de los derechos de los formadores de base, los sindicatos y el gremio en general, enfatizando la importancia de unir fuerzas en una sola lucha para lograr los objetivos planteados.

Piquetes de las fuerzas de seguridad no dejaron avanzar la manifestación

“La UPEL, la formadora de maestros, hoy Día del Educador acompañando a los educadores de base, a los sindicatos, todos en una lucha, unidos porque es el salario, es la vida, es el futuro de este país. La educación y la salud son básicas para la educación venezolana, por eso seguimos respaldando la lucha en este día, por reivindicar la carrera del docente”, acotó.

No obstante, recordó que los docentes son básicos para la nación, siendo estos profesionales el futuro del país, por lo que todos sus derechos laborales deben ser reivindicados, así como un salario que les permita vivir una mejor calidad de vida.

“Seguiremos en la lucha, hoy ratificamos el compromiso con la educación, por el futuro de nuestro país”, concluyó.

“NO HAY NADA QUE CELEBRAR”

Por otra parte, Freddy Castellano, presidente del Sindicato Único de Maestros de Aragua (SUMA-Aragua), manifestó la preocupación del gremio docente ante la situación económica y laboral que enfrentan actualmente, aclarando que como educadores no tienen nada que celebrar, ya que su salario es insuficiente para satisfacer las necesidades básicas.

“Este Gobierno nos mantiene en la desidia, en hambre. No tenemos un salario digno para poder comprometernos en las instituciones y cumplir con nuestro proceso de enseñanza. Aparte, el patrón juega a la exterminación de la educación pública, cuando todos los representantes están migrando, la gran mayoría a este sector, porque no tienen como pagar una institución privada”, explicó.

Finalmente, instó a todos los educadores a mantenerse en pie y seguir en la misma lucha, de modo de no repetir lo del 2023, el cual a su juicio fue un año negativo, ya que no se lograron los objetivos ni hubo avances en la lucha.

