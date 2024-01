Los Juegos Olímpicos de París, a disputarse entre el 26 de julio al 11 de agosto, representan el desafío deportivo más importante que afrontará Venezuela en este nuevo año.

Yulimar Rojas es la principal carta de Venezuela para “París 2024”

Y en consecuencia se presenta como la exigencia máxima de los atletas criollos, esos que durante años de agotadores entrenamientos, de preparación sostenida, tratarán de luchar por la gloria.

LA REINA YULIMAR ROJAS

En este contexto se presenta Yulimar Rojas, la principal exponente del deporte venezolano, la reina indiscutible del salto triple a nivel mundial y sobre la cual recae en buena medida la responsabilidad de representar con dignidad, técnica y enjundia a todo un país. Así las cosas.

Designada como Atleta del Año 2023 por la World Ahtletics en lo que respecta a pruebas de campo (combinación de saltos y lanzamientos), Yulimar fue una aplanadora que trituró marcas y rivales con una facilidad casi absoluta.

Ganó en Budapest su séptimo título mundial (cuarto al aire libre) consecutivo y arrolló en la Liga de Diamantes, competencia donde confluyen los mejores atletas del planeta. Además se mantuvo invicta en todas las competiciones en las que participó, alargando a más de dos años su imbatibilidad.

En efecto, Yulimar encadena una impresionante racha dorada desde el 9 de julio de 2021, que pudo haber sido más robusta si hubiese participado en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, evento que evadió porque colidía con su preparación, de cara precisamente a los Juegos Olímpicos.

“No asistimos a Santiago debido a que esa competencia interrumpía mi preparación de la temporada de invierno, que es fundamental y clave para los Juegos Olímpicos. […] Protegí la temporada de 2024, no poniendo en riesgo -ni física ni psicológicamente- mi participación en los Juegos Olímpicos”, explicó la venezolana, que el 16 de septiembre tuvo su última competición del año.

Entonces se llevó el oro en el Prefontaine Classic, última prueba de la Diamond League que se disputó en Eugene, Oregon, Estados Unidos..

LOS 16 METROS

Paralelamente, Yulimar Rojas buscará en este 2024 la posibilidad de superar la mítica barrera de los 16 metros en el triple salto.

¿Será capaz de convertirse en la primera mujer en la historia en rebasar los 16 metros con un triple salto limpio y sin ayuda del viento?. La propia atleta criolla ha dicho que está en sus planes lograr la hazaña, y así lo aseguró en el marco de la euforia generada por el récord mundial (15,74) conseguido en Serbia el año pasado. Entonces exclamó: “Lo conseguiré… Nací para saltar 16 metros”.

Por lo pronto acumula nueve de las diez mejores marcas en la historia del salto triple, por lo que no es descabellado pensar que si alguien lo puede lograr, es precisamente ella.

EN PARIS

En todo caso, la medalla de oro olímpica pareciera segura, y es que hasta cuando no está en su mejor día, Yulimar se las ingenia para estar en lo más alto del podio, como sucedió en Budapest, donde llegó al último salto con una marca inferior a los 15 metros, y en un destello de gallardo pundonor pudo conseguir una postrera marca de 15,08, suficiente para dejar atrás a sus rivales de turno.

“Fue una final un poco complicada, en una competencia rara para mí. Pero siempre he creído en mí. Si algo me caracteriza es que para mí no hay techo, no hay barreras. Es verdad que no me encontraba psicológicamente bien, no lo entiendo, pero sabía que lo tenía, que iba a luchar con esa Yulimar que tenía dentro hasta el último salto”, dijo tras la final en Hungría.

