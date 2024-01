Maestros conmemoran su día en medio de protestas

Los maestros venezolanos conmemoran su día en medio de luchas y protestas que han sostenido durante todo un año sin recibir respuestas sobre las formas de las contrataciones colectivas y un aumento salarial que les permita vivir “dignamente”.

Fue un 15 de enero que se creó la primera Convención Nacional del Magisterio, de dónde surgió la Federación Venezolana de Maestros, para ser la voz de los educadores ante cualquier situación que pudiera presentarse.

EN PIE DE LUCHA

Pero tal parece que al magisterio nunca se me acabaron los motivos para exigir los derechos de los docentes y ahora, permanece “en pie de lucha”, levantando su voz cada día más fuerte, esperando con ansias el día en que sean escuchados.

En este sentido, el secretario general del Sindicato de los Trabajadores de la Enseñanza (Sitraenseñanza), Roberto Campero, expresó que a pesar de todos los “atropellos” a la labor docente en Venezuela, ellos siguen adelante con una profesión que es “un sacerdocio” y para ellos se necesita vocación de servicio, para continuar pese a los problemas de infraestructura, sociales, salariales que hoy padecemos.

“El educador está presto a intercambiar el conocimiento, siempre dispuesto a pasar dos y tres tramos de río para llegar a los lugares de más difícil acceso para cumplir con su deber”, señaló Campero.

Asimismo el secretario general de Sitraenseñanza aseguró que aunque su profesión ha sido golpeada y desatendida en los últimos años, esto no impide que puedan cumplir a cabalidad su función de capacitar a los hombres y mujeres del mañana.

LA UNIVERSIDAD

Aunque expuso su gran preocupación por la disminución de la matrícula en la Universidad Pedagógica, no solo por las condiciones en las que se encuentra, sino porque no hay ningún incentivo desde el punto de vista económico para que los jóvenes elijan esta carrera. “Especialidades como física, química, matemática e inglés, tienen muy pocos egresados y la demanda a nivel de centros educativos son muy altas”, precisó.

En vista de todo esto, Campero recalcó una frase que ha servido de consigna desde hace unos años, “no tenemos nada que celebrar”, así que para el día de hoy solo se espera protestas y acciones de calle por parte de aquellos que han entregado su vida para formar a los ciudadanos de bien.

“Hoy tendremos una concentración en la esquina de Parque Aragua y de allí marcharemos según lo que decida la Intergremial, todo esto como parte de una jornada nacional, pero vamos a estar en la calle los días que sean necesarios para reivindicar el derecho a la lucha y obtener los beneficios que todos estamos esperando, la firma del contrato colectivo y un salario digno con nuestra seguridad social”, puntualizó Campero.

Por su parte, Aidee Barreto, docente jubilada del municipio Girardot y quien cumplió con más de 40 años de servicio en todos los niveles, desde básica hasta universitario, destacó que todo ese tiempo fue de satisfacción a nivel profesional, viendo cómo las nuevas generaciones se fueron formando hasta convertirse en profesionales de distintas carreras.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

“Ahora vemos como ha mermado la formación y da tristeza pasar por las instituciones educativas de las cuales uno formó parte y verlas totalmente deterioradas, por eso estamos en la lucha para rescatar esa calidad educativa que tuvimos porque en las manos del docente está el futuro de nuestro país”, resaltó Barreto.

Asimismo, la docente jubilada relató que con su profesión logró sacar adelante a sus dos hijos que ahora son profesionales, pudo adquirir una propiedad, gozaba de servicios de salud, HCM y hasta servicios funerarios.

“Ahora es lamentable ver que cuando uno de nuestros colegas se enferma tiene que andar brincando de un sitio a otro para ser atendido y luego nos toca hacer hasta colectas para poder llevarlos a su última morada, los maestros no merecemos vivir esta cruel realidad”, acotó Barreto.

Por otra parte, la profesora jubilada aseguró que para poder subsistir, deben ayudarse con asesorías y otros trabajos que es una situación que se aleja mucho de lo que soñaban hace tiempo atrás. “Esperábamos la jubilación para descansar, reposar, disfrutar nuestros últimos años con calidad de vida, pero la realidad de nuestro país es totalmente diferente”, añadió.

APRENDIZAJE

Luz Marina López, profesora activa de preescolar, afirmó que desde este nivel se le enseña al niño desde el aprendizaje lúdico para que empiece a tener criterio y autonomía.

“Ahora nos quieren llevar a una educación amarrada y fundamentada en el adoctrinamiento”, expresó la profesora egresada en la primera promoción del Pedagógico de Maracay y quien cumplió 24 años de servicio.

Por otra parte, López aseguró que en la actualidad, ni están dadas las condiciones para el aprendizaje de los niños. “Las instituciones educativas no tienen condiciones óptimas para poder impartir las clases, además de esto, no está funcionando el PAE como debería y con hambre es muy difícil que un muchacho aprenda”, señaló.

Es por esto que la profesora considera que la calidad educativa no puede existir en este momento coyuntural, “producto de un atropello a lo que significa el desempeño de la profesión docente”.

LA UNESCO

“Hemos tenido un retroceso muy grande a nivel educativo, lo que significa que no se ha generado el avance suficiente para alcanzar los compromisos que se hicieron con la Unesco para el año 2030”, acotó López.

Asimismo, la docente pidió que se mantuviera unida la tríada “escuela, familia y comunidad” en las luchas que se están planteando, ya que no solo están exigiendo sus reivindicaciones, sino una educación de calidad para todos los jóvenes de Venezuela.

En tal sentido rechazó el mandato de la ministra de Educación de iniciar un emprendimiento paralelo al trabajo docente para poder subsistir con un salario de 160 bs. “Nosotros no estudiamos para hacer otra cosa que no sea ejercer dignamente nuestra profesión, que somos los únicos tipificados en la Constitución con una ‘moral idónea para un ejercicio’, como para tener que salir ahora a vender cambures y limpiar casas, porque eso no fue lo que estudiamos”, finalizó la profesora.

