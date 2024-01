NBA al entrenador de Toronto por sus críticas a los árbitros

La NBA anunció una multa de 25.000 dólares a Darko Rajakovic, entrenador de los Toronto Raptors, por sus duras críticas a los árbitros del partido que perdieron el martes los canadienses ante Los Angeles Lakers.

Darko Rajakovic, coach de los Raptors

Con polémicas en el desenlace y un enorme desequilibrio en los tiros libres entre ambos equipos, los Lakers acabaron llevándose el triunfo por 132-131 y Rajakovic explotó contra los árbitros tras el encuentro.

“Es indignante. Lo que ha pasado esta noche es una mierda completamente, es una vergüenza para los árbitros y para la liga por permitir esto”, dijo el técnico serbio, tremendamente enfadado, en una rueda de prensa.

ALL-STAR NBA

“Veintitrés tiros libres para ellos en el último cuarto y nosotros, dos. ¿Cómo vamos a jugar así? Entiendo el respeto por los All-Star y todo eso, pero nosotros también tenemos All-Star. ¿Cómo es posible que Scottie Barnes, que es un jugador de categoría de All-Star, vaya siempre hacia el aro con fuerza, sin hacer ‘flopping’ y sin intentar que le piten faltas y solo consigue dos tiros libres en todo el partido?”, agregó.

“¿Cómo es posible? ¿Cómo me vas a explicar eso? ¿Tenían que ganar ellos esta noche? Si ese es el caso, que nos lo digan y así no nos presentamos al partido. Que les den la victoria. Pero lo de esta noche no fue justo y no es la primera vez para nosotros (…). Lo que está pasando durante toda la temporada es una completa mierda”, dijo.

LOS LAKERS

Rajakovic continuó furioso con su alegato y aseguró que los árbitros “ven lo que quieren ver” y que no escuchan a los jugadores.

“A lo largo del partido (los Lakers) tuvieron 36 tiros libres y 23 solo en el último cuarto. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se supone que vamos a jugar? (…). Le digo a nuestros jugadores que sean profesionales, que sigan luchando, que vayan a por el siguiente. Pero, ¿hasta cuándo?”, cerró.

Los Lakers fueron 36 veces a la línea de personal en todo el encuentro y metieron 28 de sus lanzamientos. Los Raptors solo tuvieron 13 tiros libres y encestaron 8.

Aún más abultada fue la diferencia en el último cuarto, ya que los Lakers tuvieron un 19 de 23 en tiros libres en el cuarto periodo y los Raptors solo un 1 de 2.

También resultó polémica una falta en ataque, con solo 25 segundos para el final, que le pitaron a RJ Barrett en un bloqueo sobre Anthony Davis y que sirvió para anular un triple de Barnes que habría empatado el marcador.

