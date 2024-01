Un bote de aguas blancas ha comenzado a deteriorar el asfalto en la calle 25 del sector El Paseo, municipio Mario Briceño Iragorry; según el relato de los vecinos, esta es una situación que tiene más de dos años y que hasta ahora no han tenido respuestas por parte de los entes competentes.

Entre botes de agua y basura viven los vecinos de El Paseo

María Hernández, habitante de la zona, aseguró que el agua proviene de una tubería rota en el tanque de agua del módulo de Barrio Adentro ubicado en la avenida 102, que hace que las calles siempre estén llenas de agua.

“La calle se está deteriorando y además se está perdiendo el agua que se necesita en muchos sectores donde no llega”, precisó Hernández.

Asimismo, esta vecina aprovechó la oportunidad para hacer mención del mal funcionamiento del módulo. “Ahí no se consigue ni una jeringa y a las 11:00 am ya no hay médicos, entonces no se está haciendo nada y con la salud no se juega, nosotros necesitamos ese módulo para que atiendan las emergencias que se presenten en El Paseo y comunidades aledañas”, aseguró.

Hernández y otros vecinos relataron que han pasado varias administraciones por el Módulo de salud de El Paseo, pero cada día se deteriora más.

También te puede interesar:Instalado Gabinete Ampliado para el Buen Gobierno en Mariño



Otra de las problemáticas que aquejan a los vecinos de esta comunidad es el exceso de basura. “Este es el regalo de Navidad que nos dejó el alcalde”, señaló uno de los vecinos, quien además precisó que durante el mes de diciembre no hubo recolección de desechos.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

MM