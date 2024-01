¿Eres de los que usan el bloc de notas de Windows para escribir sus textos? Pues dentro de poco lo tendrás más fácil, y es que Microsoft está trabajando en integrar la inteligencia artificial en NotePad, en la forma de un asistente llamado de manera precisa de… ¿Copilot? Casi: Cowriter se llama el invento.

Cowriter: la IA llega también el bloc de notas de Windows

La novedad la han cazado diversos usuarios entusiastas, quienes comparten sus hallazgos por X (Twitter) y otras redes sociales, al tiempo que avisan de que se trata de software en desarrollo cuyo lanzamiento final no está del todo claro cuándo será. En todo caso, si bien es una filtración, se basa en los propios archivos de la aplicación, por lo que es un hecho que se está trabajando en ello y no solo eso, pues está todo tan avanzado que la actualización podría en breve.

¿Sale de la nada Cowriter? Como decimos, no, y a cualquier usuario de Microsoft Edge y Bing Chat le sonará lo que se puede ver ya en las capturas que se están compartiendo de versiones previas del bloc de notas. Las opciones que figuran en estos momentos incluyen:

Reescribir

Acortar

Alargar

Cambiar el tono

Cambiar el formato

Como se ve en la imagen bajo estas pistas, no se dan más pistas, aunque algunas de las opciones se explican por sí mismas (las traducciones de los términos no son oficiales, obviamente): reescribir un texto, acortarlo o alargarlo; cambiar el tono, o elegir un tono de redacción «profesional, informal, informativo, divertido», etc»; o cambiar el formato, eso es, que el texto resultante se adapta a cosas como «un párrafo, correo electrónico, lista de ideas, entrada de blog»…

No obstante, lo que se muestra por ahora tiene margen para introducir mejoras sustanciales, dado que las opciones señaladas se enfocan en la edición de texto ya existente y no en la creación de cero, como si puede hacerse con Copilot o el chat de Bing (usándolo a través del sitio y las apps del buscador, esto no cambia e incluso al chatear con Copilot, este se identifica a sí mismo como Bing).