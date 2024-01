“Eva Manzano”, una mujer que dejó un gran legado en Revenga

Las mujeres de Venezuela y el mundo se han caracterizado con el paso del tiempo, por su espíritu aguerrido, de lucha perseverante y de amor indestructible; valores que han logrado demoler estereotipos y con ello, obtener lo mucho o poco que han adquirido hasta ahora; posicionándose de manera exitosa en todos los ámbitos conocidos, donde anteriormente regía el sexo masculino.

Retrato de la señora Genoveva Manzano Tovar

El estado Aragua está lleno de damas, quienes desde tiempos memorables, con acciones pequeñas, han contribuido en la creación de legados, que hasta el momento permanecen vigentes, sirviendo en muchos casos como punta de lanza para luchas, en pro de la dignificación de ellas como féminas.

SOBRE EVA MANZANO

El historiador Rafael Sanabria explicó que Genoveva Manzano Tovar, popular y cariñosamente conocida entre las calles de su natal El Consejo, como Eva Manzano, fue una de ellas, siendo pionera en su terruño en lo pertinente a la liberación profesional de la mujer.

Sanabria explicó que la hija de Elías Manzano Hurtado y Marta Tovar de Manzano, cuando conversaba de sus hazañas, en cuanto a las luchas de la liberación profesional femenina, exclamaba con absoluta honestidad, muy honrada, de gran talante y rigidez en las normas de la buena conducta, tanto en lo personal como en lo profesional.

“Sí, yo me quité el vestido y me puse los pantalones, porque a mi ningún hombre me va a someter”.

SUS ESTUDIOS

Sanabria, relató que Eva Manzano como le solían decir, estudió su primaria en la Escuela Federal Juan Uslar y la secundaria en el liceo José Félix Ribas, cuando éste estaba situado en la plaza Ribas de La Victoria. Luego hizo un brillante aprendizaje autodidacta en la oficina de Barreto Ochoa. En los años 60 y 70 fue administradora de la Junta Comunal de El Consejo, donde se le recuerda por su eficiencia y la completa honestidad y claridad en su trabajo.

“La señora Eva además de todos sus conocimientos, era galante de valores inquebrantables que la llevaron a la administración de la Clínica Aragua desde su inauguración, hasta que fue jubilada con 84 años de edad, cuando inevitablemente a pesar del importante bastión que era ella en esa administración, salió con la cara en alto”, dijo.

PALABRAS DEL HISTORIADOR

Asimismo, el historiador de El Consejo también aseveró que tal fue su aporte a las mujeres de la entidad, quienes siguieron sus pasos de superación y a toda la comunidad, que su retrato está expuesto en la Galería de Mujeres que se exhibe en la Contraloría Municipal.

“Esa fue sólo una pequeña acción para todo lo que merecía, ahora sólo queda el recuerdo de una mujer erguida, con temple, trabajadora incansable toda la vida. Para quien las medias tintas no era una opción, sólo lo correcto era lo que elegía. Con un poder de lucha grande y que hacía alarde de la independencia de la mujer”, dijo.

Finalmente, se conoció que en el año 2020, a los 85 años de edad, dejó de existir Genoveva Manzano Tovar, madre de dos hijos: Rómulo y Gregorio Ríos Manzano y hermana de Vicente, Paola Mercedes, Luis Salvador, María Teresa, Jesús y Héctor Capitán Manzano Tovar.

