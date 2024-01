“Oppenheimer” brilló en los Globos de Oro

Con cinco Globos de Oro, el filme ‘Oppenheimer’, de Christopher Nolan, salió victorioso de su primer enfrentamiento con la supertaquillera ‘Barbie’, que partía como favorita de la noche, pero que tan solo ganó dos de los nueve premios a los que optaba.

Cillian Murphy, mejor actor drama, y Robert Downey Junior, mejor actor de reparto, estrellas de “Oppenheimer”

La cinta protagonizada por Cillian Murphy, que versa sobre el físico Robert Oppenheimer, nombrado el padre de la bomba atómica, se llevó los galardones a mejor película de drama, mejor director, mejor actor de drama, mejor actor de reparto y mejor banda sonora.

“La primera vez que pisé el plató de Christopher Nolan supe que era diferente. Me di cuenta por el nivel de rigor, el nivel de concentración, el nivel de dedicación (…) que estaba en manos de un director visionario y maestro”, dijo Murphy al recibir el premio a mejor actor de drama.

La rosada sátira feminista de Greta Gerwig, protagonizada por Margot Robbie, no obtuvo el éxito esperado con la crítica al triunfar únicamente en la nueva categoría de éxito cinematográfico y de taquilla y en la de mejor canción original por el tema ‘What Was I Made For?’, de Billie Eilish.

Christopher Nolan, mejor director, junto a la productora Emma Thomas, con el trofeo a mejor película por “Oppenheimer”

“Quiero agradecer a todas las personas en el mundo que se vistieron de rosa y fueron al mejor lugar del mundo que es el cine (…) Gracias a los Globos de Oro por crear una categoría para los cinéfilos”, dijo Robbie al recibir el premio junto a Gerwig y el resto del elenco.

Por su parte, la perturbadora comedia de ciencia ficción de Yorgos Lanthimos ‘Poor Things’ se embolsó los Globos de Oro a mejor película de comedia y a mejor actriz de comedia por la interpretación de Emma Stone.

La gala tampoco dejó mucho espacio al talento hispano, pues la película francesa ‘Anatomy of a Fall’ arrancó el Globo de Oro a mejor película de habla no inglesa al director español Juan Antonio Bayona, quien estaba nominado por ‘Society of the Snow’.

SIN POLÍTICA, NI CRÍTICA

Además, la ceremonia celebrada en Beverly Hills, en Los Ángeles (EEUU), transcurrió con pocos posicionamientos políticos y apenas breves menciones a la renovación de los votantes y los nuevos dueños de los premios.

Dua Lippa también estuvo de infarto

El mensaje más destacado de la noche fue el de la intérprete nativoamericana Lily Gladstone, ganadora a mejor actriz de drama por su papel en ‘Killers of the Flower Moon’, del veterano director Martin Scorsese, quien dijo parte de su discurso en idioma siksiká (pies negros?).

“Este es un momento histórico y esto no solamente me pertenece a mí”, aseguró.

Las expectativas también estaban puestas en el ausente comediante Ricky Gervais, quien en 2020 arremetió en estos premios contra la industria vinculada con el fallecido financiero Jeffrey Epstein, acusado de tráfico y abuso sexual de menores. En su lugar, el cómico Jim Gaffigan lanzó un ácido comentario al respecto.

“No puedo creer que esté en la industria del entretenimiento. Soy de una pequeña ciudad y no soy un pedófilo”, dijo.

Durante la gala brillaron por su presencia la cantante Taylor Swift, nominada al mejor éxito de taquilla por ‘The Eras Tour’, mientras que el romance de la noche lo protagonizaron Timotheé Chalamet y la influencer y empresaria Kylie Jenner besándose en los descansos publicitarios.

EN TELEVISIÓN

En los apartados televisivos, la cuarta y última temporada de ‘Succession’ (HBO Max) cumplió con las expectativas y, tras sus triunfos en 2020 y 2022, se alzó nuevamente con la victoria como mejor serie de drama del curso, además de coronar como mejor actor a Kieran Culkin, que arrebató el trofeo a Pedro Pascal (‘The Last of Us’).

Margot Robbie triunfo en la alfombra roja

Asimismo, sus compañeros Sarah Snook y Matthew Macfadyen fueron reconocidos como mejor actriz en una serie de este género en el primer caso y como mejor intérprete de reparto en el segundo, elevando a cuatro los galardones logrados.

Los otros dos grandes fenómenos de la pequeña pantalla en esta ocasión fueron ‘The Bear’ (FX) y ‘Beef’ (Netflix), con tres premios cada uno, como grandes vencedores en las categorías de mejor serie de comedia o musical y en mejor serie limitada, respectivamente.

HOLLYWOOD PASA PÁGINA

Tras un 2023 marcado por las huelgas de actores y guionistas en Hollywood, la industria audiovisual estadounidense se volvió a vestir de gala este domingo en la primera alfombra roja de la temporada, la de los Globos de Oro.

Los hermanos O’Connell disfrutan su premio a canción de película, por el tema de “Barbie”

Margot Robbie, protagonista de ‘Barbie’ y nominada a mejor actriz en un musical o comedia, no se hizo esperar y llegó con un elegante Armani rosa que emuló a la Barbie Superstar 1977: “Ver a la gente ir de rosa (a los cines) o vestida de Ken fue una experiencia salvaje. No había visto un sentimiento colectivo igual desde que era niña”, dijo sobre el furor desatado por su cinta en las salas.

La propia organización de la ceremonia pareció sumarse a las ganas de celebración del gremio: después de optar por un color gris oscuro para la alfombra de 2023, este año retomó el tradicional rojo intenso para recibir a las celebridades.

Entre ellas, uno de los presentadores, el intérprete estadounidense Wilmer Valderrama, que admitió a EFE que se ha superado “un año muy difícil”, tanto para los actores como, todavía más, para los miembros de los equipos. “Esta noche se puede respirar. La gente quiere dejar eso atrás y seguir adelante”, afirmó.

“Es muy surrealista estar aquí”, añadió en el digital Entertainment Tonight Sarah Snook, nominada a mejor actriz en una serie dramática por ‘Succession’, producción que acapara en total nueve nominaciones.

El reconocimiento a los mejores proyectos de cine y televisión permitió ver a las figuras más destacadas de la industria en su globalidad.

Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone, nominados y protagonistas de ‘Killers of the Flower Moon’, llegaron juntos para defender una cinta con siete nominaciones, y un solo galardón, precisamente para Gladstone.

Estos premios, conocidos como la antesala de los Óscar, tuvieron además un aire de celebración personal para algunos actores: Brie Larson, nominada a mejor actriz en serie limitada por ‘Lessons in Chemistry’, acudió junto a su madre, y Nicolas Cage, nominado a mejor actor en un musical o comedia por ‘Dream Scenario’, cumplió ayer 60 años y aseguró ver esta ceremonia “como una gran fiesta de cumpleaños”.

Para Julianne Moore, que iba de rojo intenso, se trata de un momento “para celebrar el trabajo de todo el mundo”, sostuvo en Entertainment Tonight la nominada a mejor actriz de reparto por ‘May December’.

En esta edición, además de dar entrevistas, los invitados pudieron degustar el champán que se les ofrecía en pequeñas botellas y de vez en cuando tuvieron que esquivar a los drones del equipo técnico que captaban los detalles del encuentro.

LOS TÓRTOLOS

Durante todo el evento, Timothee Chalamet y Kylie Jenner estuvieron dándose besitos, generando fotos y “chismes” en las redes sociales

EL CHISME

Fue notoria la “secreteadera” entre Selena Gómez, Taylor Swift y Keleigh Sperry, lo que desató una ola de chismes en redes sociales.

