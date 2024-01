Varios colectivos de trabajadores del metro de Londres están llamados a la huelga entre la tarde de este viernes y el próximo jueves en demanda de mejores condiciones salariales y laborales, confirmó el Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios, Marítimos y del Transporte (RMT, en inglés).

Los trabajadores del metro de Londres van a la huelga seis días

RMT señaló en un comunicado que la medida de fuerza, anunciada el año pasado, sigue adelante después de que se hayan roto las negociaciones con la gestora pública Transport for London.

La huelga, que se espera que paralice el servicio de transporte sobre todo a partir del domingo y durante casi toda la semana próxima, afecta a empleados de mantenimiento, técnicos y conductores, entre otros, que protagonizarán paros en diferentes días.

RMT apunta en su nota que sus demandas comprenden cuestiones salariales, tras haber rechazado previamente un aumento propuesto del 5 %, así como desacuerdos sobre las estructuras de clasificación laboral y la retirada de las prestaciones de viaje a parte de la plantilla.

Se extenderá varios días

La huelga comenzará hoy a las 18.00 GMT, cuando pararán durante 24 horas los trabajadores de mantenimiento de trenes, tras lo cual dejará sus funciones el personal de control durante el mismo periodo de tiempo.

De lunes a miércoles, harán huelga casi 10.000 conductores y personal de las estaciones, y el jueves se sumarán los encargados de señalización, indicó RMT.

Las estaciones de London Underground tienen paneles informativos en los que advierten de que el paro paralizará casi todas las líneas especialmente de lunes a jueves.

Un portavoz de RMT dijo que Transport for London no ha logrado evitar la huelga “al no ofrecer un trato aceptable” para sus afiliados.

“No nos tomamos las huelgas a la ligera, pero estamos decididos a negociar un acuerdo sobre salarios, prestaciones de viaje y una estructura de clasificación (laboral) que signifique que nuestros miembros no salen perdiendo”, afirmó.

