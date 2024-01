Día Nacional del Deporte: Fecha para reconocer el valor de los atletas

El 6 de enero se celebra el Día Nacional del Deporte, en el cual se reconoce la importancia del deporte en la sociedad y se promueve la actividad física como un factor clave para la salud y el desarrollo colectivo. Esta fecha también representa una oportunidad para destacar los logros deportivos del país y fomentar la participación en actividades deportivas a todos los niveles.

Fabiana García Conde, nadadora

La celebración del Día Nacional del Deporte en Venezuela es una ocasión para honrar la contribución del deporte al bienestar de la población y enfatizar su papel como medio para promover la paz, la integración social y el desarrollo sostenible. Es un momento de reflexionar sobre el valor del deporte y la actividad física en la sociedad, así como reconocer a los atletas, entrenadores y organizaciones que trabajan arduamente en fomentar una cultura deportiva en el país.

Es importante resaltar, que independientemente del país, la celebración de fechas dedicadas al deporte y la actividad física sirve como recordatorio de su impacto positivo en la vida de las personas y la comunidad en general, promoviendo la importancia del bienestar físico, mental y social.

Un poco de historia

El 6 de enero de 1945, el párroco de La Pastora, Francisco Castillo Toro, convocó un funeral para rendir homenaje a los jugadores de béisbol; Salvador Argüelles y José Pérez Colmenares, por lo que, anualmente, los deportistas nacionales siguieron la tradición de reunirse este día.

Posteriormente, el Instituto Nacional del Deporte (IND), oficializó esta fecha como Día del Deporte Nacional.

Deportistas destacados

Fabiana García Conde, es una nadadora aragüeña de 15 años de edad, que comenzó en la disciplina a los 3 años por iniciativa de sus padres, sin embargo; con el pasar del tiempo comenzó a amar el deporte por la competitividad.

“Mi mejor rendimiento en el 2023 fue mi primer campeonato nacional de Copa de Pasión Acuática, en el que en mi categoría juvenil A logré posicionarme muy bien a nivel nacional. En los 100 metros libres quedé décima a nivel nacional, y en los 200 metros libres quedé séptima a nivel nacional”, destacó Fabiana.

A su vez, manifestó, “mis metas como deportista este 2024, además de bajar mis tiempos, son clasificar a los Juegos Deportivos Nacionales y también a los distintos campeonatos nacionales que se estén realizando durante el año, además de quedar entre las 7 o 5 mejores del país”.

Por otro lado, Camila Molina es una destacada karateka venezolana, que empezó en el deporte desde muy pequeña, intentando encontrar una disciplina que le gustara, y destacó hasta llegar a cinta negra.

“El Kárate al principio no me gustó tanto. Mi mamá era la que me decía, vale, tú puedes, vamos. Hasta que llegué a un punto donde me empezaba a gustar y le puse”, afirmó.

Finalmente, Isabella Barreto, de 11 años de edad, es una deportista destacada en la disciplina de acrobacia en telas. Un deporte nuevo que acaba de celebrar su primer Campeonato Mundial de Deportes Aéreos y Pole Sport, donde Isabella llegó en tercer lugar.

“Quiero ser más disciplinada para poder mejorar en todos los deportes aéreos que practico y así ir a más competencia”, afirmó Isabella respecto a sus expectativas como deportista para este 2024.

ALEJANDRA BUITRAGO | elsiglo

CJL