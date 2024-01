Ya reactivadas las ventas en esta primera semana de enero, los comerciantes de verduras y legumbres de Cagua, en el municipio Sucre, esperan que sean mucho mejores que el año pasado. A pesar de que todos estiman que las ventas aumenten después de la primera quincena del mes, afirmaron que se ha mantenido un buen movimiento en los comercios.

Se mantiene la venta de verduras

Normalmente, las primeras semanas del año son mucho más lentas debido al paso de la zafra navideña, por lo que es usual que en ciertos rubros se vean afectadas las ventas. Sin embargo, las verduras como papa, yuca, zanahoria, pimentón y cebolla se han mantenido mucho más estables, así como la lechosa y el plátano.

Ante esto, Guileida Mota, comerciante del municipio, manifestó que las ventas han estado mucho más “flojas” en comparación con las últimas semanas de diciembre, de 100% sólo se han activado 20%.

“Lo que es plátano, lechosa, yuca, papa, pimentón, cebolla, eso es algo que no me puede faltar aquí nunca, igual que el cilantro, cebollín, céleri y zanahoria, la gente consume mucha zanahoria”, destacó Mota.

Asimismo, recalcó que el año pasado las ventas se reactivaron a partir del 30 de enero, por lo que espera que este año sea distinto y empiece el movimiento de compras mucho antes.

Por su parte, Jennifer Castro, también comerciante del municipio, aseguró que las ventas no han estado demasiado activadas en estas fechas, pero que aún esperan que mejoren más.

“La gente sigue con sus compras, porque es algo que es consumo, no es algo que las personas dicen que no van a comer. Por lo menos las frutas, verduras y legumbres las han venido a comprar. Y lo que no tenemos, lo piden y se los hemos buscado para que las personas se vayan conformes”, explicó.

De igual manera, para todos los comerciantes de Cagua las realidades son distintas, como es el caso de Enyerber García, quien aseguró que los primeros quince días de enero son mucho más movidos que los últimos días del mes. A su vez, debido a ese movimiento, tomarían sus vacaciones en febrero.

En tal sentido, a pesar de que las ventas para los diferentes rubros han permanecido mucho más lentas, el sector que se dedica a la distribución de frutas, verduras y hortalizas, se mantienen en constante movimiento, ya que es un producto importante para los consumidores.

