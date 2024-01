Urb. Cincuentenaria está inundada de aguas putrefactas

Las aguas negras que recorren las principales calles de la urbanización Cincuentenaria del municipio Libertador, estado Aragua, mantiene agobiados a sus residentes, quienes ya están cansados de soportar los fuertes hedores que impide descansar o vivir dignamente.

Los vecinos no aguantan más esta situación

En este contexto, Yolanda Gamarra Mejía, quien reside en la calle 22, manifestó que es insoportable estar viviendo en estas condiciones, confesando que quiere vender la vivienda y vivir en otro lugar, lejos de este tipo de problemáticas.

“Esto es horrible, estoy a punto de vender porque no soporto ya esto, vivimos cinco personas aquí, entre ellas una bebé recién nacida y eso no es bueno para ella”, expresó.

La dama agregó que deben cerrar puertas, ventanas y tapar con trapos u otros objetos la bisagras donde pueda entrar el hedor, que es fuerte y nauseabundo. “Y eso con el tiempo va a perjudicar a uno con enfermedades respiratorias, y son ya seis años que tenemos que aguantar esto”, dijo Gamarra Mejía.

La habitante de la calle 22, también expresó su preocupación por sus vecinos, ya que otras tres viviendas también tienen rebosados los cachimbos, que fueron partidos para que las aguas contaminadas drenen por la orilla de la calle y no estén estancadas en sus hogares.

Por su parte, Alida Borrero recalcó que por toda la calle 22 sale toda el agua de las cloacas, y esa misma situación la viven otros habitantes de toda la etapa dos de la urbanización Cincuentenaria.

DECLARACIONES DE LOS HABITANTES

“Esto es horrible. Las moscas y los zancudos siempre abundan. Uno tiene que estar pendiente de la comida, no dejar las ollas destapadas, cuando uno está cocinando, hay que estar espantando las moscas”, explicó.

Añadió que debe desinfectar sus manos con alcohol o lavarse bien las manos cada vez que regresa de la calle, ya que teme que se enferme por esta problemática. “Echar agua con cloro, lavar toda la entrada y para correr las moscas”, mencionó.

Borrero dijo que los que deben arreglar esto es la Alcaldía, pero que tampoco ve apoyo del consejo comunal, ni mucho menos entre los mismos vecinos. “No hay unión, aquí debe ocuparse cada quien de su problema que tiene”, dijo.

Por último, Nancy Sequera, quien vive en la calle 104, dijo que la situación es bastante fuerte con el colapso de las cloacas, donde niños, adultos mayores y personas con discapacidad son los que seriamente están propensos a cualquier tipo de enfermedad que causan estos desperdicios.

“A mi nieto lo hemos tenido hospitalizado por esta situación, y a presentado alergia por la misma problemática que presentamos con las cloacas”, añadió.

Sequera comentó que los entes gubernamentales les iban a dar una solución para el mes de octubre, pero dicha ayuda aún no llega, teniendo que pasar navidades y recibir el 2024 con esta problemática. “Que estaban esperando la tubería pero no hemos tenido respuesta, y estamos bastante grave con la situación. Además yo me caí y me lesioné el hombro, eso fue cuando no había luz y resbalé con parte de esas aguas cochinas, podrás imaginarte”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo

YG