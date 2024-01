El servicio de recolección de desechos en la comunidad de La Mora II del municipio José Félix Ribas, estado Aragua, desde el año pasado está presentando serias deficiencias.

El 2024 llegó con basura a La Mora II

En las calles se nota la acumulación de basura, que se incrementa cada día, lo cual evidencia que los camiones de recolección no están haciendo sus recorridos con la frecuencia adecuada.

A través de un recorrido realizado por esta parte de la entidad victoriana se conoció por medio de los residentes que debido a la falta de servicio de aseo urbano se produce esta acumulación de bolsas, contentivas de desechos, sobre todo en las entradas de las urbanizaciones, causando gran malestar por la insalubridad reinante.

Los denunciantes aseguraron que las entradas de sus urbanismos llevan por lo menos ocho días con la presencia de estas montañas de basura, lo que no sólo afea la zona, sino que además el tránsito y el paso hacia sus viviendas, las cuales ya comienzan a mantener olores putrefactos en su interior.

La colectividad comentó que en reiteradas oportunidades han hecho llamados a la municipalidad, pero no han sido escuchados. “De verdad no sabemos qué está pasando, pero el camión debió venir el jueves y estas son horas que nada y sin esperanzas, porque como son días festivos no harán nada. Mientras tanto, debemos seguir aguantando esta calamidad”, expresó Liliana Gutiérrez.

Camiones recolectores

A la par, informaron que los camiones recolectores cuando deciden trabajar no recogen todos los desechos, sino que toman algunas bolsas y dejan el lugar hecho un desastre, dando paso a que los perros y los indigentes lleguen al lugar esparciendo los desechos por toda la calle.

“Esta situación cada vez nos afecta más, porque ahora como salimos de la época decembrina, cuando hay más basura, y por consiguiente más personas buscando en las bolsas, porque ya los perros no son los únicos, de verdad necesitamos ayuda, porque a uno hasta miedo le da entrar a su casa con esa gente allí”, exclamó Eloiza Tirado, quien vive en la barriada desde hace 40 años.

Finalmente, los afectados como el señor Tito Carvallo, hacen un llamado al director de mantenimiento de la Alcaldía de Ribas, para que se aboque a su trabajo y envíe los camiones compactadores a recoger los desperdicios e implemente más cronogramas de recolección que sean cumplidos al pie de la letra.

“Requerimos que cumplan con su compromiso, con el funcionamiento de los servicios. Deben pensar que los más afectados son los niños, adultos mayores y los discapacitados”, enfatizó Carvallo.

